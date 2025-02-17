韓暫停下載DeepSeek 學者：需針對韓制定隱私權政策

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（中央社首爾17日綜合外電報導）韓國自本月15日起限制從應用程式商店下載中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）推出的生成式AI服務，當地資安學者說，該公司必須針對韓國制定隱私權政策。

DeepSeek搜集個資過當問題在韓國引起爭議。韓國個人資料保護委員會今天指出，已要求深度求索依韓國法規改善個資保護相關措施，才能重啟服務。

路透社報導，根據韓國個人資料保護委員會，此一措施旨在阻止民眾新下載DeepSeek的AI聊天機器人。不過已下載者目前仍可使用這款應用程式。

韓國順天鄉大學資安教授廉興烈（Youm Heung-youl，音譯）告訴法新社，深度求索尚未「專門針對」韓國用戶制定隱私權政策。

廉興烈提到：「另一方面，深度求索公布了針對歐洲聯盟（EU）及某些其他國家的隱私權政策，並稱自己遵守那些國家的國內法。」

他說：「Deepseek必須針對韓國制定隱私權政策。」

韓國國防部、統一部等多個政府部會及警察廳本月初接連表示，禁止軍用和公務電腦使用DeepSeek。

義大利也對DeepSeek的R1模型展開調查，且義大利個資保護局（GARANTE）在1月31日表示，已緊急下令限制DeepSeek的AI平台取用義國用戶的個資。

台灣數發部也於1月31日宣布，基於國家資通安全考量，特別警示公務機關與關鍵基礎設施應限制使用DeepSeek的AI產品。

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澳洲本月5日在國安機構建議下，禁止所有政府裝置使用DeepSeek。

美國國會議員本月6日也基於對用戶個資安全的擔憂，提出政府裝置禁用DeepSeek的法案。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1140217