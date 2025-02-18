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達美航空班機降落加拿大多倫多機場翻覆 至少8人受傷
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達美航空班機降落加拿大多倫多機場翻覆 至少8人受傷

2025/2/18 06:05（2/18 07:10 更新）
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美國達美航空一架客機17日降落加拿大多倫多皮爾森國際機場時發生翻覆事故。（路透社）
美國達美航空一架客機17日降落加拿大多倫多皮爾森國際機場時發生翻覆事故。（路透社）
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（中央社多倫多17日綜合外電報導）美國達美航空一架客機今天降落加拿大多倫多皮爾森國際機場時發生翻覆事故，整個機身上下顛倒，救難人員指出，至少已有8人受傷。

加拿大新聞社（Canadian Press）報導，這架失事的達美航空（Delta Air Lines）班機是從美國明尼阿波利斯市（Minneapolis）起飛，目前已有8人受傷，其中1位乘客傷勢嚴重。

美聯社報導，多倫多皮爾森國際機場（Toronto Pearson International Airport）於社群媒體X平台發文寫道，緊急救難團隊正在處理事故，已經尋獲所有乘客和機組人員。

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美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）表示，達美航空編號4819班機的所有80名乘客和機組人員都已撤離事故現場。

從現場拍攝的影片中，可以看到失事客機的機身上下顛倒。（譯者：陳彥鈞）1140218

#加拿大
#達美航空
#多倫多
#美國廣播公司新聞網
#美國聯邦航空總署
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