日本溫泉飯店3員工入山失聯近1天 全數罹難

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（中央社東京18日綜合外電報導）日本福島市山區高湯溫泉一間溫泉飯店3名從業人員，昨天下午2時左右入山進行源泉管理後失聯。警消獲報後今天上午9時出動約20人前往搜救，發現3人倒臥雪地全數不幸罹難。

日本TVU福島電視台（TUF）及日本放送協會（NHK）報導，警消表示，昨天晚間9時左右，飯店從業人員通報說「飯店經理和員工入山進行源泉管理後就一直沒有回來」。

失聯3人是高湯溫泉區一間飯店的60多歲男性經理，及50多歲和60多歲的兩名男員工。3人昨天下午2時左右入山前往距飯店約1公里外的溫泉源泉，但之後就失聯。

警消今天上午動員約20人入山搜救，在中午12時30分前發現倒臥雪地的3人，同行醫師確認已全數罹難。

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消防人員表示，3人罹難現場附近的硫化氫氣體濃度高，研判3人可能吸入有毒氣體，所以搜救活動是在非常謹慎的情況下進行。

高湯溫泉是位於福島市西部吾妻山麓的溫泉之一，以硫黃泉聞名。（譯者：黃名璽）1140218