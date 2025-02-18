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墨西哥打擊製毒實驗室 查獲價值13億元冰毒

2025/2/18 18:48
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（中央社墨西哥市17日綜合外電報導）面對美國總統川普日益施壓要求打擊毒品貿易，墨西哥當局今天宣布，在西納羅亞州查獲200公斤俗稱「冰毒」的甲基安非他命，價值將近4000萬美元（約新台幣13億元）。

法新社報導，墨西哥政府透過聲明表示，當局週末於販毒集團重鎮、西北部的西納羅亞州（Sinaloa）執行瓦解非法製毒實驗室的任務時，查獲前述大量毒品。

根據聲明，這批被查獲毒品價值將近4000萬美元，同時當局也沒收了1萬2000公升用以製造甲基安非他命（methamphetamine）的先驅化學物質（precursor）。

墨西哥政府近幾週公布一系列重大毒品破獲事件，顯然是為了凸顯當局加強打擊毒品走私貿易。

川普（Donald Trump）曾指出，致命的強效類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）從墨西哥非法流入美國，是他威脅對墨國商品課徵25%關稅的原因之一。

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不過，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）同意於美墨邊境增派1萬名國家衛隊（National Guard）人員以應對走私活動後，川普暫緩課徵25%關稅，將實施日期延後1個月至3月初。

墨西哥政府表示，自本月5日起加強邊境部署後，已查獲甲基安非他命4.9公噸、古柯鹼453公斤、芬太尼55公斤及489支槍枝。（實習編譯：陳碧嬅/核稿：洪培英）1140218

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