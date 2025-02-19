阿根廷總統陷加密貨幣風波面臨彈劾 川普發文相挺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯18日專電）阿根廷總統米雷伊因加密貨幣LIBRA事件陷入上任以來首次執政危機。最大反對黨指控米雷伊涉嫌詐欺，並醞釀彈劾行動，美國總統川普則在社群媒體發聲相挺，稱「拯救家園的人不違反任何法律」。

米雷伊（Javier Milei）14日晚上在社群媒體發文推廣LIBRA，但LIBRA市值狂飆後暴跌，導致投資者損失數十億美元，並引發大量投訴。檢方將調查米雷伊是否涉及詐欺、與犯罪組織勾結或違反職責。

面對輿論壓力，米雷伊17日晚間接受阿根廷TN電視台專訪時澄清，表示自己僅是「分享資訊」，並無推廣或從中獲利。他坦言：「我本意是誠實分享資訊，卻因此招打了自己一巴掌。」並強調受影響的投資者主要來自中國與美國，阿根廷投資比例相對較低，不應該影響執政聲譽。

米雷伊自認為「科技樂觀主義者」，習慣關注創新技術並分享資訊。他解釋，發文當時LIBRA幣剛創立3分鐘，他只是單純發現後分享，並無刻意推廣。事件發酵後，他曾隱藏相關推文，但未刪除。

祖國聯盟黨認為，米雷伊濫用個人影響力，間接造成金融市場震盪，計畫在國會3月1日復會後正式啟動彈劾程序。不過，國家報（La Nacion）指出，由於國會仍處特別會議期間，短期內難以推動彈劾。

透過 Google News 追蹤中央社

川普（Donald Trump）則在社群媒體貼出米雷伊的名言：「如果印鈔能消滅貧窮，文憑就能終結愚蠢。」雖未指名道姓，阿根廷媒體仍解讀為對米雷伊的力挺。類似的加密貨幣爭議也曾發生在川普夫婦身上，他們的加密貨幣項目也曾引發市場波動與投資者損失。

根據阿根廷商務紀事報（El Cronista）民調，加密貨幣風波已使米雷伊的負面印象指數升至上任以來新高，超越此前與西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）的外交爭端。目前，阿根廷反貪污處已介入調查，米雷伊政府則試圖降溫，總統府發言人阿多尼（Manuel Adorni）聲明針對加密貨幣事件並無更換任何內閣的計畫。（編輯：田瑞華）1140219