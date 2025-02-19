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1月訪日客逾378萬人創單月新高 中韓台居前3名

2025/2/19 17:29（2/19 17:41 更新）
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日本政府觀光局（JNTO）19日估計，今年1月訪日外國客人數達378萬1200人，較去年同期268萬8478人大幅成長40.6%，再寫統計史單月新高。圖為東京觀光人潮示意圖。中央社記者黃名璽攝 114年2月19日
日本政府觀光局（JNTO）19日估計，今年1月訪日外國客人數達378萬1200人，較去年同期268萬8478人大幅成長40.6%，再寫統計史單月新高。圖為東京觀光人潮示意圖。中央社記者黃名璽攝 114年2月19日
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（中央社東京19日綜合外電報導）日本政府觀光局（JNTO）今天估計，今年1月訪日外國客人數達378萬1200人，較去年同期268萬8478人大幅成長40.6%，再寫統計史單月新高。中國、韓國及台灣旅客分居前3名。

日本時事通信社報導，農曆春節從今年1月開始，來自中國等亞洲地區的旅遊需求增加，及以滑雪等冬季運動為目的造訪日本的澳洲和美國遊客也有所成長。

今年1月是連續4個月單月訪日外國客人數突破300萬人，大幅改寫之前在2024年12月創下的348萬9800人單月最高紀錄。

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從國家或地區來區分的話，中國遊客以98萬300人居冠，是去年1月的約2.4倍；韓國觀光客以96萬7100人次之，較去年同期成長12.8%；排名第三的是台灣遊客，共59萬3400人，較去年1月成長20.5%。

來自澳洲的遊客為14萬200人，較去年同期成長35.3%，跟韓國與台灣都刷新單月新高紀錄；美國遊客則較去年同期成長38.4%，共18萬2500人。（譯者：楊惟敬/核稿：黃名璽）1140219

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