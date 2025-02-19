華府莫斯科破冰、川普痛批澤倫斯基 俄烏豬羊變色

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（中央社佛羅里達州棕櫚灘19日綜合外電報導）美國總統川普針對俄羅斯發動侵略一事痛批烏克蘭總統澤倫斯基。法國總統馬克宏則為歐洲聯盟和歐洲以外夥伴在今天展開另一回合會談進行準備。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）批評美國和俄羅斯跳過基輔展開會談，強調致力結束戰爭的作為必須「公平而且有歐洲國家參與」。

澤倫斯基此一表態看起來激怒川普，惹來對方連珠砲式抨擊。

川普昨天在他的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）告訴記者：「我非常失望，我聽說他們因為沒位子而惱火…今天我又聽說，『好吧，我們沒有受邀』，噢，你們已經在那裡3年了…根本就不該開始這場戰爭，你們本來可以達成協議。」

全面調整華府對莫斯科立場的同時，川普還說，他可能本月底前就在沙烏地阿拉伯會見俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。此一政策轉變令歐洲各國領導人引以為憂。

美俄會談已經同意成立尋求結束烏克蘭戰爭出路的協商團隊。基輔指責這場會談，澤倫斯基並且推遲出訪沙烏地。

與此同時，馬克宏（Emmanuel Macron）則宣布將就烏克蘭議題在巴黎再進行會談，強調川普重啟與蒲亭對話可能有幫助。

川普也附和莫斯科一項主要要求，針對烏克蘭舉行總統選舉一事向澤倫斯基施壓。

俄羅斯想要強迫澤倫斯基舉行選舉，作為協議其中一環。被問到華府是否在此一議題上支持莫斯科時，川普從澤倫斯基的低支持率開始罵起。

他說：「他們想要在談判桌上有一席之地，但可能有人會說…但烏克蘭人民難道不應該說，距離上次選舉已經很久了。那不關俄羅斯的事，那是我和其他國家一致的想法。」

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澤倫斯基於2019年當選，任期5年，因烏克蘭實施戒嚴而繼續執政。

歐洲各國領導人早就在擔心華府將會對莫斯科作出重大讓步，並且以冷戰型態的協議方式修訂歐陸安全協議。川普這番談話不太可能消除他們的疑慮。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1140219