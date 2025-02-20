中國直升機逼近菲機 美重申菲美共同防禦涵蓋南海

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（中央社記者林行健馬尼拉20日專電）中國人民解放軍直升機18日於南海爭議空域危險逼近菲律賓公務飛機，美國譴責中方行為魯莽，重申對美菲共同防禦條約涵蓋南海任何地點。

美國國務院於華府時間19日下午發布新聞稿，譴責中國人民解放軍海軍在黃岩島（又稱民主礁）一帶干擾菲律賓海空作業的「不安全與不負責任之舉措」，並稱美國與「盟友」菲律賓同在。

新聞稿指出，中方此類魯莽行為威脅到南海的航行與飛越安全，呼籲中國避免採取恫嚇性的行動，並依據國際法處理爭議。

美國國務院重申，美菲共同防禦條約（MDT）效力涵蓋「南海任何地點」。

馬尼拉與華府於1951年簽定共同防禦條約，承諾任何一方的軍隊、公務船舶或飛機在本土或在太平洋地區遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動。

先前雙方對條約中的「本土」定義模糊，但美國國防部於2023年5月明確表示，條約適用於「南海任何地點」。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）昨天指控中國人民解放軍海軍的直升機，18日危險逼近菲律賓漁業局的公務飛機左翼上方，距離最靠近時只有3公尺。

塔瑞耶拉說，此舉除了帶來相撞的風險，中方直升機螺旋槳造成的下壓風力，也導致菲律賓漁業局公務飛機失衡。

菲律賓國家海事委員會（NMC）表示將向中國提出外交抗議，並重申菲律賓擁有黃岩島的主權，將繼續在這片地區執行例行海事作業。

另一方面，針對這起事件，中國南部戰區新聞發言人田軍里則說，2月18日菲方C-208型機未經中國政府允許，非法闖入中國黃岩島領空，中方依法依規跟蹤監視、警告驅離。

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台灣、中國、菲律賓、越南、印尼、馬來西亞、汶萊都是南海主權的索討方。

中國援引歷史依據索討幾乎整片南海的主權，菲律賓則援引聯合國海洋法公約，主張可獨享向南海延伸200海里專屬經濟區的資源，雙方主張的區域有所重疊，長年的衝突近來漸趨激烈。（編輯：陳慧萍）1140220