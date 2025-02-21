與Honda合併破局後 Nissan信評遭穆迪降至垃圾級

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京21日綜合外電報導）日本車廠日產（Nissan）今天遭到國際信用評等機構穆迪以獲利能力薄弱為由，信評調降至垃圾等級。日產上週才與另家日本大車廠本田（Honda）宣布取消雙方合併計畫。

法新社報導，日產與本田13日共同表示取消去年12月宣布的合併談判，由於本田改為提議讓日產成為旗下子公司，而非按照去年12月所說讓雙方整合後同屬1個新的控股公司。

穆迪（Moody's）今天調降日產的信評至Ba1。這個級別因代表有高的信用違約風險，故常被形容為垃圾級。

穆迪表示，這次降評「反映日產日益老舊的車款系列需求放緩，導致其獲利能力薄弱」。

透過 Google News 追蹤中央社

穆迪還說，即使日產「順利執行其重整計畫，包括減少成本及推出新車款，我們預估其自由現金流最快要到2026會計年度才會轉正」。

日產去年11月公布上半年度淨利銳減93%，並宣布裁員數千人。日產目前預估，現行年度將呈現虧損5億餘美元（約新台幣164億餘元）。（譯者：洪啓原/核稿：張正芊）1140221