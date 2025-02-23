法國街友偷銀行卡買刮刮樂中千萬 失主妥協願對半分

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（中央社記者曾婷瑄巴黎23日專電）法國兩名街友用偷來的銀行卡購買刮刮樂，竟中了50萬歐元（約台幣1715萬）最大獎。目前彩票已被凍結，受害失主希望皆大歡喜，提出妥協提議，並向街友喊話：「若帶著彩券現身，贏的錢可以『對半分』」。

來自南部城市土魯斯（Toulouse）的受害者不敢相信，他被盜的卡竟然讓兩位流浪漢透過一張刮刮樂逆天改命。大獎支票還在等待幸運兒領取，但問題是，誰擁有這筆錢？買彩券的人，還是銀行卡的主人？

根據巴黎人報（Le Parisien）報導，故事一開始發生在2月3日，受害者尚-大衛（Jean-David）回到停在土魯斯市區的車上時，發現車子被劫，放有證件與銀行卡的後背包不翼而飛。

他立即報失竊，然而已有一筆52歐元的消費記錄，竊賊使用的是免按密碼的小額免簽功能。查詢消費地點，原來是距離車輛不到500公尺外的一間菸酒專賣店。

這名42歲的失主到場詢問，店員坦言記得有兩位街友購買刮刮樂，其中一張得獎了，還不是小金額，而是最大獎50萬歐元。尚-大衛在警局報案時接受媒體訪問，他語出驚人表示，「邀請這些人到法國彩票公司，去領取他們的獎」。

但「幸運」獲獎者應該會很困擾，甚至害怕，因為他們可能會因盜竊或欺騙被逮補。不過對失主尚-大衛來說，若把這筆錢留給彩票公司實在可惜。

費加洛報（Le Figaro）指出，麻煩的是，沒人知道這筆錢到底該屬於誰，應該是彩券理論上的主人，也就是竊案受害者，還是買彩券的人？尚-大衛表示，「警察跟我說，這筆錢可能會充公」。

為了皆大歡喜，首先最想拿回身份證件的尚-大衛向兩位街友提出了妥協方案：「沒有我，他們不算贏錢；但沒有他們，我也不算有買彩券（刮刮樂）。我提議分享這筆錢」。

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法媒表示，警察目前已向法國彩票公司報告這一情況，這張獲獎彩券暫被凍結。尚-大衛透過媒體傳話，「若他們不聯繫我的律師，那這張彩券也用不了。所以為何不用友好的方式解決，然後對半分」。

若街友合作，他們將能獲得25萬歐元。尚-大衛希望用這筆錢來還房貸，但目前為止，他還沒有盜竊者的消息。（編輯：高照芬）1140223