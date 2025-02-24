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紐西蘭外長訪北京 將提中國軍艦實彈演習未充分告知

2025/2/24 16:18
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（中央社威靈頓24日綜合外電報導）中國軍艦日前在塔斯曼海（Tasman Sea）執行發射實彈演習，導致與紐西蘭關係緊繃，紐國外長明將展開為期3天訪中行程。紐國總理說，紐方將向北京提共軍實彈演習未充分告知。

路透社報導，紐西蘭與澳洲官員表示，中國在紐澳兩國之間的國際水域執行發射實彈演習，事前並未充分告知，迫使民航班機改道。紐西蘭國防部今天說，這3艘中國海軍艦艇目前位於澳洲專屬經濟區之外，大約在塔斯馬尼亞島（Tasmania）以東519公里海面上。

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）今天表示，紐方將向北京提出，中國執行實彈演習並未充分告知。

盧克森說：「就以他們（中國海軍艦艇）遵守國際法而論，這點沒有違法，但對我們而言，問題在於…特別是在這麼繁忙的一條航道，我們期盼予以更充分的預先告知。」

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紐西蘭外長皮特斯（Winston Peters）此行除了訪問中國，還將造訪阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、蒙古與韓國。訪問北京期間，他將與中國外長王毅等高階官員舉行會談。

皮特斯也關切與紐西蘭維繫自由聯合關係的獨立國家庫克群島（Cook Islands）未和紐國充分溝通，而與中國簽署了全面戰略夥伴及其他的協議。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）1140224

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