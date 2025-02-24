Telegram遲交安全措施報告 遭澳洲開罰逾2000萬

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（中央社雪梨24日綜合外電報導）澳洲網路安全監管機構今天以社媒平台Telegram逾期回覆如何避免散布兒童虐待和暴力極端主義內容等問題為由，開罰約100萬澳幣（約新台幣2087萬元）。

路透社報導，澳洲電子安全委員辦公室（eSafety Commission）於2024年3月要求YouTube、X、臉書（Facebook）、Telegram及Reddit等社群平台說明相關問題，並指控這些社媒在阻止極端主義分子利用直播功能、演算法及推薦系統吸引用戶方面做得不夠。

Telegram和Reddit被要求說明他們採取哪些措施，以打擊兒童性虐相關內容，且原應於去年5月底前做出回應，但Telegram直到10月才回應此事。

eSafety委員葛蘭特（Julie Inman Grant）發布聲明稱：「在澳洲，及時展現透明度並非自願性要求。開罰的決定顯示所有企業遵守澳洲法律的重要性。」

葛蘭特指出，Telegram逾期提供資訊，並對eSafety執行網路安全措施構成阻礙。

Telegram則表示，已於去年充分回覆該辦公室提出的所有問題，沒有懸而未決的問題。

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Telegram透過電郵表示：「這項不公平、不符比例原則的處分僅根據回覆時間做出，因此我們打算提出申訴。」

葛蘭特強調，若Telegram選擇忽視項開罰通知，eSafety將會訴諸法院。（譯者：洪啓原/核稿：施施）1140224