加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本駐巴拉圭前大使揭中國施壓內幕 用疫苗逼迫「棄台投中」
首頁 / 國際

教宗病危 梵蒂岡今晚開始馬拉松祈福儀式

2025/2/24 20:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩羅馬24日專電）教宗方濟各病情危急，梵蒂岡新聞室發動馬拉松祈福活動。從今晚開始，將持續每晚在聖伯多祿廣場為教宗健康舉行誦唸玫瑰經活動，今晚儀式將由教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）樞機主教主持。

教宗方濟各14日入院，22日出現呼吸危機，病情惡化，需要氧氣與輸血治療，昨晚雖未再發生呼吸危機，但驗血結果顯示有輕微腎衰竭。教宗今天比過去更晚醒來，在梵蒂岡上午8時30分的簡訊中寫道，教宗仍在休息。梵蒂岡消息稱教宗在接近中午時刻醒來，沒有痛苦不適感，心情不錯。

教廷新聞室表示，從今晚開始，所有居住在羅馬的樞機主教，以及羅馬教廷與教區的神職人員，將匯集各地天主子民的關懷，在晚上9時聚集在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square），為教宗方濟各（Pope Francis）的健康祈福。

教宗下榻的傑梅利醫院（Gemelli Hospital）和天主教聖心大學羅馬分校，也發起加強為教宗禱告的活動。

傑梅利醫院發布聲明指出，從今天開始，在醫院大廳的聖若望保祿二世禮拜堂（Cappella San Giovanni Paolo Il），將在每天12時至下午1時舉行聖體敬禮儀式，隨後在下午1時5分舉行彌撒。在這兩個時刻，醫院都會以特別的方式為教宗祈禱。

google news透過 Google News追蹤中央社

下午4時30分，醫院廣場的聖若望保祿二世雕像前將舉行誦念玫瑰經活動，下午5時按照既定行程，會在醫院大廳禮拜堂再舉辦一場彌撒。這兩場活動都會為教宗健康祈禱。

世界各地為教宗方濟各的康復發起許多祈禱，教宗方濟各週日透過書面發布的三鐘經演講中，他感謝所有人為他祈禱。（編輯：高照芬）1140224

方濟各
梵蒂岡：教宗尚未脫離險境 院內度過平靜一夜梵蒂岡：教宗病情仍危急 但未再發生呼吸危機
帕洛林
梵蒂岡：反對將巴勒斯坦人遷離加薩
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：