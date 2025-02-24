彭博：川普團隊促墨西哥向中國進口商品徵收關稅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）彭博（Bloomberg）報導，知情人士透露，川普政府告訴墨西哥官員，為了避免美國總統川普威脅施加的關稅，他們應該對中國進口商品徵收關稅。

不具名知情人士指稱，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與其他美方官員20日在華府一場會議中，向墨西哥經濟部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）在內的墨國代表團傳達這項訊息。

美國貿易代表提名人葛里爾（Jamieson Greer）和執掌國家經濟會議（National Economic Council）的白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）也出席與會。

據報導，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）近來加強力度打擊中國廉價進口商品，此舉不僅是為支持國內產業，也意在安撫川普政府，因為川普威脅要對北美貿易夥伴徵收25%關稅。

美國商務部、美國貿易代表署（USTR）、墨西哥外交部和墨西哥經濟部皆未回應置評要求，白宮也未對置評要求做出回應。

知情人士表示，墨西哥在會議中沒有對中國議題做出任何承諾，最終雙方同意成立一個工作小組，繼續探討貿易與關稅問題。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

厄伯拉特在社群平台X發文寫道，這場華府會議是「建設性對話的開端，共同工作將從週一（24日）開始」。

川普要求墨西哥和加拿大採取更多措施，以限制移民和芬太尼（fentanyl）流入美國，否則將面臨25%關稅。這項關稅措施原訂於2月1日生效，已被白宮延後一個月實施，與此同時，美國對所有從中國進口的商品加徵10%關稅。（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1140224