美俄擬討論削減一半軍費 北京稱其國防支出有限

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北25日電）針對美國、俄羅斯擬討論削減50%的國防開支，並期待中國加入，中國外交部今天不置可否，呼籲「大國」要做出表率，還聲稱其「有限的國防支出」完全是捍衛國家主權、安全、發展利益的需要。

據陸媒環球網，中國外交部25日下午舉行例行記者會，有外媒記者提問：俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天表示，他準備討論美國總統川普（Donald Trump）關於俄羅斯和美國削減50%軍事預算的提議。他還表示，中國也可以加入進來。中方是否支持這一提議？蒲亭和中方領導人昨天通話中是否討論了相關話題？

中國外交部發言人林劍表示，關於中國國家主席習近平與蒲亭通電話的有關情況，中方已經發布了消息稿，可以查閱。

他說，近年來全球軍費的開支持續走高，據統計，2024年全球軍費的開支約為2.43兆美元，創下歷史新高。全球軍費的持續增長背後，是不斷緊張的國際和地區安全局勢，凸顯了當前安全赤字不斷擴大，各方面臨著應對全球安全治理的共同挑戰。

對於美俄擬討論削減50%軍費，林劍不置可否，但表示「國際社會尤其是大國，要做出表率，帶頭做世界團結的推進器、國際和平的壓艙石」。

林劍還稱，中方始終不渝地堅持走和平發展道路，「有限的國防支出完全是捍衛國家主權、安全、發展利益的需要，是維護世界和平的需要」。中國始終堅持自衛防禦戰略，堅持經濟與國防協調發展，不與任何國家軍備競賽，始終以實際行動維護世界和平，不斷為世界注入穩定性和確定性。

據華盛頓郵報，蒲亭24日晚間在俄國國家電視台播出的採訪裡表示，支持川普拋出的含中國在內三方核武軍控談判提議。

蒲亭說：「我們可和美國達成協議—美方削減50%國防開支，我們也削減50%，然後若中華人民共和國願意的話就會加入。我們認為（川普）這提議挺好，我們願意就此討論。」

透過 Google News 追蹤中央社

川普12日表示已與蒲亭通話。他隔天又說，希望與俄羅斯和中國重啟核武限制談判，最終期待3國同意將龐大的國防預算削減一半。

習近平昨天與蒲亭通電話，不過中俄雙方會後的通稿都沒有提到削減軍費與核武限制。（編輯：楊昇儒/吳柏緯）1140225