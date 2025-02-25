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「噪音」音樂會震撼俄使館 捷烏音樂人創意發聲

2025/2/25 18:21（2/25 18:46 更新）
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俄羅斯入侵烏克蘭3週年之際，捷克與烏克蘭音樂家在俄羅斯駐捷克大使館外，舉行「為烏克蘭發聲」（Noise for Ukraine）音樂會，以「噪音」（Noise）表達對俄羅斯侵略罪行的憤怒。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年2月25日
俄羅斯入侵烏克蘭3週年之際，捷克與烏克蘭音樂家在俄羅斯駐捷克大使館外，舉行「為烏克蘭發聲」（Noise for Ukraine）音樂會，以「噪音」（Noise）表達對俄羅斯侵略罪行的憤怒。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年2月25日
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（中央社記者劉郁葶布拉格25日專電）俄羅斯入侵烏克蘭3週年之際，捷克與烏克蘭音樂家在俄羅斯駐捷克大使館外，舉行「為烏克蘭發聲」音樂會，以「噪音」表達對俄羅斯侵略罪行的憤怒，以及對烏克蘭人堅韌精神的欽佩。

「為烏克蘭發聲」（Noise for Ukraine）音樂會旨在製造「噪音」（Noise），讓抗議之聲直達俄羅斯大使館的窗前。捷克與烏克蘭音樂家輪番上台，低吼的歌聲夾雜憤怒與不屈，快節奏的饒舌控訴戰爭暴行，現場觀眾揮舞捷克與烏克蘭國旗隨音樂搖擺，獨特的抗議方式吸引路過人群駐足觀賞。

活動主辦方蓋戴奇卡（David Gaydečka）表示，沉默即是同意，因此舉辦Noise for Ukraine，共同表達對俄羅斯侵略的強烈反對。同時，也向烏克蘭英雄們致敬，他們3年來不僅在為自己的國家而戰，更是在捍衛所有人的自由。

荷蘭駐捷克大使惠辛嘉（Daan Huisinga）強調：「音樂擁有團結、療癒與放大應該被聽見聲音的力量。我們聚集在此，為改變發聲，展現我們堅定的支持。讓這場活動提醒世人，烏克蘭並不孤單，自由世界正在傾聽，並且不會被噤聲。」

捷克民眾Karolina告訴中央社記者，這場音樂會很不同，最重要的，就是在俄羅斯大使館前製造噪音。我們做得很不錯。

Karolina表示，必須不斷提醒自己、未來世代和所有人，烏克蘭所面臨的侵略依然存在。支持仍在奮戰的烏克蘭朋友，因為他們不僅捍衛自己的自由，也守護整個歐洲。

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此次活動由布拉格兩大年度音樂節聯合群島（UnitedIslands）和節拍器布拉格（Metronome Prague）主辦，並受到多國大使館支持，包含駐布拉格的烏克蘭、荷蘭、加拿大、日本、丹麥、德國等國的大使都上台聲援。

現場除了有音樂活動，還陳列在烏克蘭被俄軍焚毀的車子與農業器具，藉此控訴俄軍對烏克蘭平民的摧殘。（編輯：唐佩君）1140225

#日本
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在「為烏克蘭發聲」（Noise for Ukraine）音樂會上，捷克與烏克蘭音樂家輪番上台演奏，現場觀眾揮舞烏克蘭國旗隨音樂搖擺，吸引人群駐足觀賞。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年2月25日
在「為烏克蘭發聲」（Noise for Ukraine）音樂會上，捷克與烏克蘭音樂家輪番上台演奏，現場觀眾揮舞烏克蘭國旗隨音樂搖擺，吸引人群駐足觀賞。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年2月25日
「為烏克蘭發聲」（Noise for Ukraine）受到多國支持，包含駐布拉格的烏克蘭、荷蘭、加拿大、日本、丹麥、德國等國的大使都到場聲援。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年2月25日
「為烏克蘭發聲」（Noise for Ukraine）受到多國支持，包含駐布拉格的烏克蘭、荷蘭、加拿大、日本、丹麥、德國等國的大使都到場聲援。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年2月25日
布拉格「為烏克蘭發聲」（Noise for Ukraine）音樂會現場，有民眾舉著畫有俄羅斯總統蒲亭與美國總統川普接吻的旗幟。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年2月25日
布拉格「為烏克蘭發聲」（Noise for Ukraine）音樂會現場，有民眾舉著畫有俄羅斯總統蒲亭與美國總統川普接吻的旗幟。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年2月25日
「為烏克蘭發聲」（Noise for Ukraine）音樂會現場陳列烏克蘭被俄軍焚毀的車子與農業器具，這些焦黑扭曲的殘骸，無聲控訴俄軍對烏克蘭平民的摧殘。背景為俄羅斯駐捷克大使館。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年2月25日
「為烏克蘭發聲」（Noise for Ukraine）音樂會現場陳列烏克蘭被俄軍焚毀的車子與農業器具，這些焦黑扭曲的殘骸，無聲控訴俄軍對烏克蘭平民的摧殘。背景為俄羅斯駐捷克大使館。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年2月25日
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