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中共無預警高雄外海劃設操演區 國防部嚴厲譴責
首頁 / 國際

澳洲軍方稱中國演習未通知 40分鐘後才獲民航機師示警

2025/2/26 14:49（2/26 15:33 更新）
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（中央社坎培拉26日綜合外電報導）澳洲軍方今天表示，中國海軍軍艦上週在塔斯曼海展開「破壞性」實彈演習前，並未提前發出任何通知，當天是在接獲維珍澳洲航空（Virgin Australia）一名機師示警後才得知此事。

澳洲廣播公司（ABC）報導，國防軍總司令強斯敦（David Johnston）在參議院預算委員會作證時說，民航機接收到中國海軍船艦的無線電廣播後，21日上午10時左右，澳洲飛航服務公司（Air Services Australia）接獲與演習相關的警報。

大約10分鐘後，即上午10時10分左右，澳洲飛航服務公司向國防部發出警報，這意味在中國海軍軍艦於上午9時30分打開實彈演習「窗口」40分鐘後，國防部才得知此次演習。

國防部表示，紐西蘭海軍也接收到相關消息，並將其傳遞給澳洲國防軍（Australian Defence Force），而澳洲國防軍是在上午11時左右收到警報。

強斯敦說，時間上的延誤並不令人意外，因為澳洲飛航服務公司的通訊管道比軍事程序「更直接」。

他告訴參議院預算委員會：「軍事通報鏈將先經由紐西蘭通報系統，然後為澳洲提供建議。所以他們同時接獲警報，但通報方式向來是飛機更直接。」

澳洲國會議員派特森（James Paterson）向高階國防軍官和官員施壓，要求就事件發生的先後順序作出回應，並稱中國海軍甚至未能達到基本的透明度。

他說：「如果我們是在演習開始後才得知消息，這就不是真正為即將舉行的演習而發出的通知。」

強斯敦表示，他同意這項通知「不夠充分」，並重申澳洲希望中國海軍至少提前24至48小時發出通知。

當被問及中國海軍的行為是否可以被描述為「挑釁」時，強斯敦說，他會將其描述為「不負責任」和「具破壞性」。

國防部告訴參議院預算委員會，中國軍艦現已重回澳洲專屬經濟區（Exclusive Economic Zone），目前位於塔斯馬尼亞（Tasmania）以南約250公里處。

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澳洲廣播公司稍早報導，國防部官員認為，一艘中國核動力潛艦可能護航特遣艦隊，至少在特定的時段內。

強斯敦告訴預算委員會，目前尚不清楚澳洲附近海域是否有中國潛艦。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1140226

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