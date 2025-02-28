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歐盟欲與印度建立安全防衛協定 推進印太足跡

2025/2/28 17:59
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（中央社記者田習如布魯塞爾28日專電）歐盟執委會主席范德賴恩在訪問印度時表示，歐盟正探索與印度建立安全及防衛夥伴協定，類似歐盟已與日、韓簽署的模式。在強化經貿之外特別標舉安防合作，顯示歐盟將自身安全連結印太地區的進一步足跡。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）是在會見印度總理莫迪（Narendra Modi）前的一場印媒主辦演說中提出前述。她與歐洲聯盟執行委員會（European Commission）執委團隊27、28兩日大規模出訪印度。

范德賴恩表示，在許多國家將天然資源、科技實力、經濟和軍事脅迫「武器化」，利用供應鏈依賴關係，以及強權咄咄逼人的姿態下，全球南方（Global South）等國家正在尋找國際體系的替代選項，而歐盟與印度在許多方面擁有共同回應這些挑戰的特殊地位。

她指出，印度是全球最大民主政體且即將成為第4大經濟體，也是全球南方的領導聲音，歐盟則是擁有全球最多貿易夥伴的開放民主經濟體，與超過80個國家有貿易往來。

范德賴恩說，一個孤立主義和劃分勢力範圍的世界將會使歐盟和印度損失，一個合作的世界才能令歐印得益。

除了強化與印度的貿易和科技合作，她將另一大重點放在經濟安全合作，並將歐洲與印太區域安全連結。她強調，烏克蘭的失敗將不只弱化歐洲，也會加深全球其他地區的安全挑戰，因為其他國家正密切觀察侵略鄰國、侵犯國際邊界是否不會受罰、是否沒有真正遏阻力量。

歐盟在去年分別與日本、韓國簽署「安全與防衛夥伴協定」（Security and Defence Partnership），范德賴恩表示歐盟有意與印度洽簽類似協定，以合作因應恐怖活動、海事安全威脅、資訊攻擊，以及攻擊基礎建設的新型威脅。

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在中國定位自身為南方世界領袖的背景下，范德賴恩在這場演說多次標舉印度為全球南方國家的領導者、領先者，強調印度可扮演全球南方與其他地方，以及印太地區與歐盟之間的橋樑。

她在隨後歐盟與印度內閣會談前的簡短致詞中，也提到自由及安全的印太地區是歐印共享利益。對於雙方先前進展緩慢的貿易協定談判，范德賴恩向莫迪說，她希望年底前能完成。（編輯：高照芬）1140228

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