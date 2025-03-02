立陶宛傳統慶典迎春 民眾扮鬼怪嚇跑寒冬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游堯茹維爾紐斯2日專電）立陶宛是歐洲最晚皈依天主教的國家，如今許多節日仍保留異教崇拜自然神靈的習俗。其中最盛大的慶典「懺悔星期二」日前於立陶宛露天博物館登場，吸引數千人共襄盛舉，現場民眾扮鬼怪「嚇跑冬天」，熱鬧迎春。

「懺悔星期二」（Shrove Tuesday）在立陶宛名為Užgavėnės，是立陶宛的傳統民俗節日，相當於西方的「狂歡節」，通常在基督教大齋期開始前的週二舉行，日期介於2月初至3月初間。節日核心目的是驅趕寒冬，迎接春天的到來，象徵自然界的重生與生命的輪迴。

節日期間，人們保有大吃大喝的傳統，以確保在長達40天的大齋期開始前儲存足夠的能量。也因此，這個節日在法國被稱作Mardi Gras，直譯為「油膩的星期二」。

立陶宛各地皆有Užgavėnės的慶祝活動，而位於魯姆希什克斯（Rumšiškės）的立陶宛露天博物館（Open-Air Museum of Lithuania），所舉行的慶典最具代表性與傳統特色，通常會提前於週末舉行，方便民眾參與。

儘管天候不佳，昨天的活動仍吸引大批遊客參與。人們穿戴色彩繽紛、誇張甚至是有點滑稽的面具，包含惡魔、巫婆、動物或神話人物的形象，隨著傳統音樂跳舞，並製造巨大聲響，以嚇跑惡靈和寒冬。

今年，博物館規劃多個活動區域，包括販賣傳統食品和手工藝品市集、傳統遊戲比賽、歌舞音樂表演、手工藝工坊與展覽及面具遊行等，讓參與者沉浸於節慶氣氛。

此外，與英國相似，立陶宛也有在「懺悔星期二」這天吃薄煎餅的習俗，現場民眾親手體驗用傳統鐵鍋在戶外現煎鬆餅並品嚐美味。圓形的鬆餅象徵太陽，立陶宛人相信這一天吃越多鬆餅，來年將獲得更多財富與健康。

每年慶典的重頭戲為「冬春對決」，由扮演肥胖冬天（Lašininis）的人偶對抗象徵春天的瘦弱人物（Kanapinis）。這場象徵季節變遷的比賽，最終總是春天獲勝，寓意寒冬即將結束，春天正式來臨。

透過 Google News 追蹤中央社

活動最終高潮為焚燒稻草女巫Morė。這是用稻草製成的大型女巫稻草人偶，象徵冬天與惡靈。人們放火焚燒稻草人偶象徵送走寒冷，迎接新季節，帶來好運豐收。

今年「懺悔星期二」落在4日，立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）也將舉行另一場慶典活動。（編輯：張芷瑄）1140302

立陶宛Užgavėnės慶典的重頭戲為「冬春對決」，由扮演肥胖冬天的人偶對抗象徵春天的瘦弱人物。冬天通常是豬的模樣，春天則帶有麻繩裝飾。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年3月2日

立陶宛各地皆有Užgavėnės的慶祝活動，位於立陶宛露天博物館舉行的慶典最具代表性與傳統特色。圖為戴上誇張面具，隨著傳統音樂起舞的民眾。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年3月2日

立陶宛Užgavėnės節日的核心目的是驅趕寒冷的冬天，迎接春天到來，人們會利用木頭或紙漿等材料，製成醜陋的面具，以嚇跑惡靈與寒冬。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年3月2日