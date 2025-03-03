新加坡續加薩人道救援 總理重申支持巴勒斯坦建家園

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（中央社記者吳昇鴻新加坡3日專電）加薩衝突尚未完全平息，新加坡持續提供人道救援，總理黃循財日前表示，世界越來越像一個強權即公理、無法紀的叢林，儘管如此，不能對當地人道危機視而不見；他也說，支持國際行動讓巴勒斯坦人有家園，最終治理自己的國家。

新加坡總理公署發布新聞資料表示，黃循財昨天走訪非營利機構主辦的物資打包活動，談及加薩（Gaza）局勢，他強調很難預測未來幾天、幾週或幾個月將如何發展，難過的是，那裡及世界許多其他地方持續不斷衝突，反映各界所處現狀，全球組織和規範正逐漸瓦解。

他表示，世界不幸地越來越像一個強權即公理、無法紀的叢林，日復一日，可看到周圍危險和日益動盪跡象。

「我們正在進入未知的水域，但我們將能夠成功航行，只要人民保持強大和團結」，黃循財說，加薩或許遙遠，但不能對當地的人道危機視而不見，共同的人性使各界對平民的苦難感同身受。

新加坡先前派遣A330多用途軍用運輸機到約旦，為加薩平民運送第7批包含醫療用品、食品和衛生用品的人道救援物資，同時也正探尋其他援助方式，例如在當地部署醫療團隊等。

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黃循財表示，新加坡會全力支持國際行動，在兩國方案下讓巴勒斯坦人有家園，支持巴勒斯坦當局加強自身能力，最終治理自己國家。他也說，作為一個多元化社會，新加坡人們之間難免有分歧，但無論種族、言語或宗教，各界始終和睦共處。

包括先前一輪捐贈在內，新加坡政府與民眾自2023年10月以哈衝突爆發以來，向加薩捐贈總值超過新幣1900萬元（約新台幣4.6億元）款項和物資。（編輯：張芷瑄）1140303