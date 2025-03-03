俄媒：俄國航太軍發射火箭 搭載防衛用途太空船
2025/3/3 09:38
（中央社莫斯科3日綜合外電報導）俄羅斯新聞社（RIA）今早引述俄國國防部說法報導，俄羅斯航太防衛軍（Russian Aerospace Forces）發射一枚聯合號（Soyuz）火箭，上面搭載一艘用於防衛的太空船。
俄羅斯新聞社報導，聯合號-2.1b（Soyuz-2.1b）火箭於俄國北部阿漢格斯克州（Arkhangelsk）的普列塞茨克發射基地（Plesetsk Cosmodrome）升空。
報導引述國防部說法提到：「航太防衛軍成功發射聯合號-2.1b中型運載火箭，上面搭載一艘效力於俄羅斯國防部的太空船。」
路透社報導，俄羅斯聯合號火箭是依據太空任務所需而發射，包括運送設備和太空人前往國際太空站（ISS）。根據歐洲太空總署（European Space Agency）資料，俄國迄今發射近1700次聯合號火箭。
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以科學和探索為目標的聯合號火箭發射任務通常由俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）宣布。
普列塞茨克發射基地常用於發射搭載軍事衛星的火箭。去年10月，這座基地試射了亞爾斯（Yars）洲際彈道飛彈。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1140303
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