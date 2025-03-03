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歐盟打造烏克蘭成鋼鐵豪豬 4大措施挺基輔
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菲駐美大使：台海若有緊急狀況 菲美備有應變計畫

2025/3/3 16:47（3/3 17:01 更新）
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菲律賓駐美大使羅慕德斯（中左）3日出席菲律賓外國記者協會主辦的座談會，談論菲美關係在美國川普政府下的前景。中央社記者林行健馬尼拉攝 114年3月3日
菲律賓駐美大使羅慕德斯（中左）3日出席菲律賓外國記者協會主辦的座談會，談論菲美關係在美國川普政府下的前景。中央社記者林行健馬尼拉攝 114年3月3日
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（中央社記者林行健馬尼拉3日專電）菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）今天表示，台灣海峽若爆發衝突，菲律賓與美國備有緊急應變計畫。但羅慕德斯未多加說明計畫內容。

菲律賓外國記者協會（FOCAP）今天舉辦「菲律賓前景」座談會，邀請羅慕德斯、菲國財政部副部長維拉斯格（Domini Velasquez），以及菲律賓國家警察總署與民答那峨莫洛國自治區（BARMM）官員與談。

羅慕德斯去年2月曾在一場演說中表示，南海才是亞洲真正的潛在衝突點，而不是台灣。他當時說，除非中國篤定可以拿下台灣，否則不會輕舉妄動；反觀南海，頻繁發生零星衝突，隨時可能擦槍走火，進而導致局勢失控。

記者今天詢問羅慕德斯，是否依然認為南海比台海更可能成為衝突爆發點。羅慕德斯重申，南海菲律賓聲索區域零星衝突不斷，局勢相當不穩定，顯然還是潛在衝突點，但他未評論現今台海局勢。

記者也問到，台海若發生緊急情況，華府與馬尼拉是否討論過因應計畫。羅慕德斯答覆，菲律賓與美國備有緊急應變計畫，負責部門為菲律賓國防部。

知情人士稍早前告訴中央社，菲律賓在「加強國防合作協議」（EDCA）架構下允許美軍使用的9處軍事據點，其中一部分就是為因應台海危機而設。另外，呂宋島北部省分甚至已撥地，作為萬一爆發戰事時收容難民之用。

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前在白宮與美國總統川普（Donald Trump）不歡而散，美國可能不再支持烏克蘭對抗俄羅斯。對此，羅慕德斯指出，美國顯然已不願再為其他國家的許多事務出錢，各國都應作好準備。

羅慕德斯說：「每個國家都應強化自身防衛能力與經濟安全…區域性組織如東南亞國家協會（ASEAN）也要更加團結，正如歐洲聯盟（EU）也被迫比以往更團結。」

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但羅慕德斯相信，即使在川普2.0時代，菲美關係仍禁得起時間考驗，這主要可歸因於歷久彌堅的菲美聯盟關係，以及印太局勢可能對世界其他地區造成的衝擊。

他說：「菲律賓在南海面臨生存危機，渴望發展防衛能力，這與美國維護區域和平穩定的利益一致。現在的挑戰是，在菲美安全關係成熟之際，如何進一步加強經濟關係。」（編輯：陳妍君）1140303

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