加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
去年旅宿人次略衰退 國人入住降、外籍客增
首頁 / 國際

美是否續推呂宋經濟走廊計畫 菲官員：不確定

2025/3/3 18:40（3/3 19:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
菲律賓財政部副部長維拉斯格（右）3日在馬尼拉出席菲律賓外國記者協會（FOCAP）舉辦的「菲律賓前景」座談會。中央社記者林行健馬尼拉攝 114年3月3日
菲律賓財政部副部長維拉斯格（右）3日在馬尼拉出席菲律賓外國記者協會（FOCAP）舉辦的「菲律賓前景」座談會。中央社記者林行健馬尼拉攝 114年3月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健馬尼拉3日專電）菲律賓財政部副部長維拉斯格今天在一場座談會上表示，不確定川普政府是否會繼續推進呂宋經濟走廊計畫，但美國駐菲大使館對菲律賓前景感到樂觀。

菲律賓外國記者協會（FOCAP）今天舉辦「菲律賓前景」座談會，邀請菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）、財政部副部長維拉斯格（Domini Velasquez）以及菲律賓國家警察總署（PNP）與民答那峨莫洛國自治區（BARMM）官員與談。

美國、日本和菲律賓3國去年4月發起呂宋經濟走廊計畫，盼透過投入鐵路、港口、乾淨能源、半導體與農貿等基礎設施，連結蘇比克、克拉克、大馬尼拉地區及八打雁（Batangas）等工商重鎮，帶動菲國整體經濟發展。

然而，這項計畫是美國在拜登政府時代宣布，如今是川普執政，是否繼續執行、是否會有項目告吹，引起疑問。維拉斯格今天在座談會上答稱，菲律賓對此也不確定。

維拉斯格說：「和許多其他較小的經濟體一樣，我們不確定會發生什麼事，川普政府目前看來正著眼於一些大國，以及鋁、鋼鐵等大型進口貨品，一切都充滿變數。」

但她提到，菲律賓已為呂宋經濟走廊計畫認明了重點經濟特區，如蘇比克、克拉克，不只是為吸引外商前來參與製造產業，更是為了加快菲律賓基礎設施的建設。

維拉斯格補充，財政部才剛與美國駐菲大使館討論如何推動一些合作項目，美國大使館對菲律賓前景感到樂觀，而菲律賓期盼盡可能與美國投資者繼續開展這些項目。

關於川普的新政策對菲律賓有何衝擊，維拉斯格認為，美國對菲貿易赤字不高，加上兩國可能洽簽自由貿易協定，菲律賓不太可能被美國課徵關稅。

google news透過 Google News追蹤中央社

維拉斯格並說，美國增加石油產量及出口，將有助菲律賓降低國內油價與通貨膨脹率；「友岸外包」（Friendshoring）概念也料將使菲美關係更加密切，特別是在製造產業和半導體產業。

另一方面，羅慕德斯則在另一場訪問中說，呂宋經濟走廊計畫仍「如火如荼」（in full swing）推進中，有許多國家已表達參與的意願，如日本、澳洲和台灣。（編輯：韋樞）1140303

#川普
#菲律賓
#美國大使館
#財政部
#羅慕德斯
#川普新政
川普
白宮會談破局及關稅威脅 利空罩頂新台幣貶破32.9元被問美烏領導人白宮吵翻天 北京低調稱「注意到」
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：