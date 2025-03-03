美是否續推呂宋經濟走廊計畫 菲官員：不確定

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（中央社記者林行健馬尼拉3日專電）菲律賓財政部副部長維拉斯格今天在一場座談會上表示，不確定川普政府是否會繼續推進呂宋經濟走廊計畫，但美國駐菲大使館對菲律賓前景感到樂觀。

菲律賓外國記者協會（FOCAP）今天舉辦「菲律賓前景」座談會，邀請菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）、財政部副部長維拉斯格（Domini Velasquez）以及菲律賓國家警察總署（PNP）與民答那峨莫洛國自治區（BARMM）官員與談。

美國、日本和菲律賓3國去年4月發起呂宋經濟走廊計畫，盼透過投入鐵路、港口、乾淨能源、半導體與農貿等基礎設施，連結蘇比克、克拉克、大馬尼拉地區及八打雁（Batangas）等工商重鎮，帶動菲國整體經濟發展。

然而，這項計畫是美國在拜登政府時代宣布，如今是川普執政，是否繼續執行、是否會有項目告吹，引起疑問。維拉斯格今天在座談會上答稱，菲律賓對此也不確定。

維拉斯格說：「和許多其他較小的經濟體一樣，我們不確定會發生什麼事，川普政府目前看來正著眼於一些大國，以及鋁、鋼鐵等大型進口貨品，一切都充滿變數。」

但她提到，菲律賓已為呂宋經濟走廊計畫認明了重點經濟特區，如蘇比克、克拉克，不只是為吸引外商前來參與製造產業，更是為了加快菲律賓基礎設施的建設。

維拉斯格補充，財政部才剛與美國駐菲大使館討論如何推動一些合作項目，美國大使館對菲律賓前景感到樂觀，而菲律賓期盼盡可能與美國投資者繼續開展這些項目。

關於川普的新政策對菲律賓有何衝擊，維拉斯格認為，美國對菲貿易赤字不高，加上兩國可能洽簽自由貿易協定，菲律賓不太可能被美國課徵關稅。

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維拉斯格並說，美國增加石油產量及出口，將有助菲律賓降低國內油價與通貨膨脹率；「友岸外包」（Friendshoring）概念也料將使菲美關係更加密切，特別是在製造產業和半導體產業。

另一方面，羅慕德斯則在另一場訪問中說，呂宋經濟走廊計畫仍「如火如荼」（in full swing）推進中，有許多國家已表達參與的意願，如日本、澳洲和台灣。（編輯：韋樞）1140303