法記者揭中國黑幫橫跨世界 以犯罪帝國為北京服務

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（中央社記者曾婷瑄巴黎3日專電）法國記者暨導演維金的調查揭露，中共政權利用中國黑幫勢力與跨界犯罪帝國前進世界，滲透西方政治、經濟機構，為北京服務。歐洲刑警組織估計，歐洲組織犯罪中，有1/3來自中國。

法國記者暨紀錄片導演維金（Antoine Vitkine）花了一整年時間，跑遍世界各地，調查華人幫派社會與中國共產黨的關係。維金在法國媒體星期日報（JDD）今天刊登的專訪中指出，歐洲現有組織犯罪中，有1/3來自中國的組織犯罪，幾乎可謂幫共產黨服務的犯罪帝國。

他在日前推出的新書「中國黑社會征服世界」（Triades: La mafia chinoise à la conquête du monde，暫譯）分析了華人黑社會與中國政權千絲萬縷的關係。

在德法公共電視台Arte長達6集的「三合會」（Triades）紀錄片中，維金仔細解說了中國黑幫自19、20世紀因協助反清民族主義運動而起的發跡史。

維金指出，國共內戰後，黑幫出逃至台灣、香港、澳門、東南亞、北美等地，落地生根、呼風喚雨，影響當地社會甚鉅。直到80年代中國改革開放，黑幫勢力才重回中國。當澳門、香港主權移交中國時，共產黨便與幫派達成協議，對黑幫睜一隻眼閉一隻眼，以換取相安無事。

維金說，黑幫逐漸發展出與中共政府的互利關係。例如在深圳，三合會投資當地基礎建設工程，換取從組織犯罪中賺取的上億元人民幣；2019年香港民主運動時，也可以看到黑幫協助共產黨政權鎮壓民眾，儼然成了為北京服務的犯罪帝國。

中國黑社會一般進行人口買賣、毒品販運和性買賣，逐漸把範圍延伸至洗錢與偽造。此外，另一種新型的大規模犯罪近年興起，便是在緬甸、泰國、寮國等地設立龐大的網路詐騙中心，甚至綁架受害者為其工作，而許多歐洲民眾都成為電話詐騙的對象。

維金向法媒表示，據歐洲刑警組織（Europol）估計，在全部歐洲組織犯罪中，中國黑幫占比高達1/3，透過性交易、非法賭博、敲詐勒索、毒品販運等不同形式，但最拿手的，是為歐洲其他幫派組織或逃稅者提供洗錢服務。

法國警察向維金透露，從摩洛哥毒品走私網絡到摩爾多瓦黑幫，這些在法國領土活動的犯罪組織都會找中國黑幫協助洗錢，而香港不透明的金融體系正為中國黑幫的犯罪行動提供方便。

黑幫隨著中國勢力擴張而在亞太、非洲等地延伸，連結北京一帶一路，打造新的賄賂與販運網絡。調查最驚人的揭露內容之一，便是中國黑幫在芬太尼（Fentanyl）走私上的角色。這種毒品在中國製造，透過墨西哥或加拿大的非法管道進入美國。

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美國作家施威澤（Peter Schweizer）就指控中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂及其所屬的黑道竹聯幫協助墨西哥索諾拉販毒集團（Sonora Cartel）販賣芬太尼。最高檢察署日前已宣布就此進行調查。

紀錄片翻閱文獻並訪問檢調單位、前黑道成員與專家，分析中國黑幫滲透西方經濟與政治機構的策略。調查揭露，多角犯罪帝國背後的運作機制與中國政府官員或情報人員緊密連結。換言之，三合會帝國不僅是犯罪幫派，更是國際地緣政治參與者，讓人對中國犯罪帝國被低估的威脅不寒而慄。（編輯：唐佩君）1140304