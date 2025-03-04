日本關東急凍 東京4日深夜可能降雪

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（中央社記者戴雅真東京4日專電）日本關東甲信地區預計明天凌晨前山區沿線與南部平地將會降下大雪，東京23區今天深夜也有可能降雪，埼玉市、熊谷市、前橋市、八王子市等內陸地區傍晚氣溫驟降，部分路面已經覆上薄薄一層積雪。

日本民間氣象公司Weather Map指出，目前在九州附近的低氣壓今晚將移動至四國近海，預計明天將沿著本州南岸移動。關東甲信地區的降雪和降雨範圍今晚將進一步擴大。降雪區域以山區及山區沿線為主，平原地區在5日凌晨之前可能降下大雪。

民間氣象公司Weathernews指出，埼玉市4日晚間觀測到約1公分積雪，東京23區西部等遠離海岸的地區也有出現道路積雪的可能性。

從4日傍晚到5日傍晚的預計降雪量，關東北部山地約為30公分、甲信地區25公分、關東北部平地15公分、關東南部平地8公分，東京23區和神奈川東部預估有3公分。

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此外，從5日凌晨起，南部平地許多降雪地區將轉為降雨，不過早晨的通勤與上學時段仍需注意路面狀況。

儘管5日白天的天氣將會好轉，但預計中午過後仍有許多地區將持續降雨。東京都心的氣溫將在5日下午逐漸回升，預計5日晚間嚴寒將逐步緩解。（編輯：唐聲揚）1140304