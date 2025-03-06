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梵蒂岡：教宗病情穩定 致電關懷加薩

2025/3/6 07:14
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（中央社記者黃雅詩羅馬5日專電）教宗方濟各2月14日住院迄今，梵蒂岡晚間指出，教宗今天病情穩定，他致電加薩的天主教堂區神父，並執行多項工作，沒有發生任何新的呼吸道危機。

教宗2月14日住院治療支氣管炎，隨後病情惡化為雙側肺炎，教廷每天早晚兩次更新教宗最新病況。

梵蒂岡今天晚間報告指出，教宗病情保持穩定，沒有出現任何呼吸功能不全情況。按照治療計劃，他白天使用了高流量氧氣輔助，今晚將恢復使用非侵入性的呼吸器。

教宗今天增加了呼吸和復健運動的物理治療，他整天坐在扶手椅上。由於病情複雜性，醫療團隊對預後狀況仍保留評估。

對於今日活動，梵蒂岡說明，教宗上午在醫院10樓的寓所參加了聖灰（Sacred Ashes）禮儀並領受聖體，之後投入執行了幾項工作，下午在工作與休息交替中度過。

聖灰禮儀象徵天主教四旬期的開始，時間在復活節前40天的星期三。教宗過去曾在彌撒講道解釋在頭上撒聖灰的意義，他表示灰燼象徵人類的脆弱與最終將走向死亡，卻受到天主的珍愛，因此人類不該追求灰飛煙滅的事物，應潔淨心靈，從灰燼走向生命。

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梵蒂岡指出，教宗另在上午致電加薩的天主教堂區神父羅馬內利（Gabriel Romanelli）；教宗2月25日也曾從醫院致電加薩表達關懷。

根據香港天主教公教報2月7日報導，在去年底加薩走廊被轟炸後，教宗每晚7時都透過WhatsApp視訊通話，聯繫加薩聖家堂神父羅馬內利，慰問避難的居民。（編輯：唐佩君）1140306

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