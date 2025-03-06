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波蘭國家電視臺推出烏克蘭語頻道 反應兩極化

2025/3/6 08:45（3/6 09:04 更新）
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（中央社記者彭維楀華沙5日專電）波蘭國家廣播公司TVP於本週一推出了一個名為「Slawa」（烏克蘭語意為「榮耀」）的烏克蘭語新頻道，旨在為全球烏克蘭觀眾提供全面的新聞和時事報導，強化波烏之間的聯繫。但部分民眾出現反應兩極反應。

該頻道每天播出六小時，時間為上午11點至下午4點，以及晚上9點至10點（華沙時間）。 此外，Slawa還提供烏克蘭語新聞報導的網站。

TVP表示，Slawa的目標是展示「關於烏克蘭最重要的資訊」，並傳達「波蘭和歐洲對烏克蘭和世界正在發生事件的看法」。 該頻道的編輯部主任戈爾斯卡（Maria Górska）指出，這項計劃將促進兩國共同努力，對抗侵略者，實現戰勝獨裁政權並加強中歐的民主。

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在社交媒體上，波蘭民眾反應兩極。有人對此舉表示支持，認為這將有助於深化波烏關係，並為在波蘭的烏克蘭人提供重要的資訊來源。也有部分人士認為，這是用波蘭納稅人的錢，所資助的項目，並不符合波蘭人的利益，尤其波蘭政府已經給予許多福利政策，即指烏克蘭難民沒有繳稅也同樣可以享有與波蘭人一樣的福利。

更有批評者認為Slawa與烏克蘭民族主義口號「Slava Ukrayini」有關，歷史上與班德拉（Stepan Bandera）人物聯繫在一起，部分波蘭人視其為納粹合作者和反波蘭行動的象徵，尤其他對波蘭人進行種族清洗，導致10萬波蘭人死亡。（編輯：陳承功）1140306

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