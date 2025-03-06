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分析：川普貿易戰2.0 美GDP成長恐掉1個百分點

2025/3/6 13:55
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國宣布對中、加、墨輸美商品課關稅4日生效，川普當天在國會演說還重申課各國對等關稅措施將於4月2日如期上路。有分析預測關稅戰恐讓美國今年GDP成長掉1個百分點。

美國Axios新聞網指出，這場川普2.0貿易戰的規模、受影響商品層面已遠超過川普1.0。

尤有甚者，川普這回選擇的是全面而非針對性關稅，還援引約束力更低的法源權力，同時也不給受影響企業時間申訴以爭取特殊豁免。這一切都會讓這波貿易戰對美國民眾「更有感」，並可能會打亂供應鏈導致特定商品顯著漲價。

按耶魯大學預算實驗室（Yale University Budget Lab）對聯邦數據分析，川普2017年第一任剛上任時，關稅收入約只佔美國進口總額的1.5%；到2019年這一比例幾近翻倍為2.9%。

先不論後續其他山雨欲來的關稅，光這波對中、加、墨輸美商品課關稅的措施若在今年所剩時間都保持不變，關稅收入佔進口總額的比例將飆升至9.5%，成為1943年以來最高。

最新跡象表明川普政府可能正尋求緩和局勢，例如對加、墨所課的汽車關稅將延後一個月再實施，然而川普仍威脅擴大貿易戰規模，包括對所有銷美農產品和汽車課關稅。

川普第一任於2018至2019年祭出的關稅戰，是援引貿易法第232條和第301條所實施，前者賦予美國總統以國家安全為由課關稅權力，後者用於打擊不公平貿易。這兩條都要求展開研究和申訴程序，能夠為關稅實施提供緩衝，同時防止意外後果。

相比之下，這週新一輪的關稅戰則是援引國際緊急經濟權力法（IEEPA），這項法律賦予美國總統更廣泛權力「應對一切不尋常和特殊威脅」且幾乎不受任何限制。

Axios指出，主流預估都指出，這一輪關稅對經濟產生的影響，恐將大到足以讓美國民眾都感受到。

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美國大型保險和金融服務集團「全美互助保險公司」（Nationwide Mutual Insurance Company），首席經濟學家波斯揚齊克（Kathy Bostjancic）預估，如果情況持續下去，今年美國國內生產總值（GDP）成長將減少1個百分點，通膨將上升0.6個百分點

她在一份報告中寫道：「信心惡化很可能導致企業瘦身，至少也會推遲新招聘與投資，消費者不願購買，並導致股票等金融風險資產下跌或波動性增加。」（譯者：陳亦偉）1140306

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