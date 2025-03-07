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擬突破債務煞車限制 德國加碼30億歐元軍援烏克蘭

2025/3/7 10:05
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（中央社記者林尚縈柏林7日專電）美國總統川普日前宣布暫停對烏克蘭提供軍事援助，德國擬鬆綁債務煞車以提高國防預算增援烏克蘭，國防部長佩斯托瑞斯昨天宣布額外提供30億歐元軍援，填補美國空缺。

歐盟領袖昨日於布魯塞爾召開緊急峰會，商討如何增援烏克蘭，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）則與烏克蘭防長烏梅洛夫（Rustem Umerov）在柏林召開聯合記者會，宣布德國將對烏克蘭提供額外30億歐元軍事援助。

佩斯托瑞斯在記者會上表示，俄烏戰爭正進入關鍵階段，美國援助幾乎一夜間被暫停，使歐洲必須更密切協調防務行動。

3月2日，德、法、英、義大利與波蘭五國防長已舉行視訊會議，13日將進一步在巴黎會面，推進包括加強歐洲安全投資、簡化跨國軍事採購規則等，有助加速提供烏克蘭軍事裝備的具體合作。

在下週會面前，佩斯托瑞斯首先加碼30億軍援經費，展現德國堅定挺烏意志。他透露，德國與英國將接管過去由美國主導的「烏克蘭聯絡小組」（Ukraine Defense Contact Group），確保對烏軍援穩定。

佩斯托瑞斯在記者會特別強調，當前德國正協商組閣的基民盟/基社盟（CDU/CSU）與社民黨（SPD）已達成「歷史性決定」，計畫將超過將GDP1%的國防預算，排除在嚴格規定政府舉債上限的「債務剎車」（Schuldenbremse）機制之外，使國防預算得以擴增。

然而「債務剎車」是德國2009年歐債危機後寫入憲法的財政紀律原則，鬆綁它因涉及修憲，未來組閣兩黨需取得德國國會與參議院超過2/3支持，才有辦法達到修憲門檻，實現德國增加國防預算的承諾、挑起歐洲防務責任重擔。

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佩斯托瑞斯補充，這筆30億歐元援助主要用於強化烏克蘭防空系統、補充地面部隊裝備、增強彈藥庫存，並擴充無人機與戰場通訊設備，以提升戰場態勢感知與指揮能力。

烏克蘭防長烏梅洛夫則在記者會上感謝德國對烏克蘭不變的承諾，指出德國提供的軍援已達 280億歐元，占歐洲對烏克蘭總軍援的37%，對烏軍戰力提升具關鍵作用。（編輯：陳承功）1140307

佩斯托瑞斯
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