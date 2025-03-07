效忠阿塞德殘軍與新政府交火 敘利亞70多人喪生

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（中央社大馬士革6日綜合外電報導）關注敘利亞局勢的敘利亞人權瞭望台（SOHR）表示，效忠垮台前總統阿塞德（Bashar al-Assad）的武裝分子襲擊哨所與政府安全部隊交火，造成70多人死亡、數十人受傷。

法新社報導，敘利亞人權瞭望台於社媒平台X貼文「在敘利亞濱海一帶，國防部和內政部安全部隊與源自倒台前政府軍的武裝分子爆發血腥衝突與遭伏擊，有70多人死亡，數十人受傷及被俘」。

敘利亞人權瞭望台稍早指出，政府軍與效忠阿塞德武裝分子間6日在濱海城鎮賈卜萊（Jableh）及周邊村莊交戰造成48人死亡，稱這是自去年12月阿塞德政權垮台以來「針對新當局最血腥的襲擊」。

敘利亞人權瞭望台稍早時表示，親阿塞德的武裝分子擊斃16名新政府安全部隊人員，但本身也有28人陣亡，另有平民4人罹難。

雙方在敘國地中海沿海省分拉塔基亞（Latakia）交戰；拉塔基亞是阿塞德所屬阿拉維派（Alawite）的大本營。在敘國居少數的阿拉維派是伊斯蘭什葉派分支，過去是支撐阿塞德在位的一大力量。

現任拉塔基亞安全官員穆斯塔法（Mustafa Kneifati）表示，有數支阿塞德殘軍經事前縝密計劃、有預謀地攻擊新政府的陣地與哨所，鎖定在賈卜萊巡邏的安全部隊伏擊。

路透社報導，這次交戰是沙姆解放組織（HTS）去年推翻阿塞德上台以來所遭遇的最嚴重攻擊，也代表阿塞德所屬阿拉維派老巢的敘國沿海地區，緊張局勢急劇升溫，對當前正努力控制國家局面的臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）帶來重大安全挑戰。

以沙姆解放組織為首的叛軍推翻阿塞德政權3個月以來，夏拉盼讓經歷13年內戰的敘利亞復歸一統，但面臨諸多難題，除國內諸多割據勢力，以色列也宣布「不容沙姆解放組織立足於鄰近以色列的敘國西南部邊境」。

儘管敘利亞新政府已在多山的沿海地帶部署重兵，當地局勢仍極為緊繃；當地居民通報，在幾個城鎮和村莊都能聽到激烈槍戰。

阿塞德在位期間從阿拉維派社區招募大量人員充實安全和官僚機構，新上台的當局正藉由包含大規模裁員等方式整肅這些機構。

阿拉維派人士聲稱，阿塞德垮台以來他們的社區一直遭受暴力攻擊，尤其荷姆斯（Homs）與拉塔基亞兩省的農村地區。儘管夏拉承諾以包容方式治國，但有別於他已相繼會晤庫德人、基督徒和德魯士（Druze）少數族裔等，他迄今未宣布與阿拉維派高層會晤。

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奧克拉荷馬大學（University of Oklahoma）中東研究中心主任藍迪斯（Joshua Landis）說：「阿拉維派既非組織化，也非一統狀態。但不滿情緒和反新政權的示威蔓延，會鼓舞敘利亞各地的民兵組織，包括那些反對新政權和其他打著革命旗號的民兵。」

除地中海沿岸地帶，本週敘利亞西南部的緊張情勢也轉為流血事件。安全官員通報稱本月4、5日兩天在塞奈邁因（al-Sanamayn）鎮的暴力事件約有十多人喪生。（譯者：陳亦偉）1140307