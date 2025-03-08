川普大動作驅逐移民 遣返瓜地馬拉人數反減少4成

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市7日專電）美國總統川普上任後，大動作驅逐非法移民，兌現競選承諾。不過根據瓜地馬拉政府統計，川普上任2個月來，相較去年前總統拜登執政同期，被遣返的瓜國移民人數反而下降了41%。瓜國媒體分析，可能是人蛇集團觀望新政府政策變化，暫停偷渡行動。

官方的瓜地馬拉移民中心（Guatemalan Migration Institute）公布數據指出，今年的1、2月被美國遣返的瓜地馬拉移民人數為5575人，但與2024年同期超過萬人相比，遣返人數反而下降了41%。

「評論新聞」（CON CRITERIO）調查，以過去歷任美國元首而言，柯林頓是驅逐移民最多的總統，8年任內驅逐出境人數高達1390萬人，每年驅逐100萬至200萬人之間。而從小布希到歐巴馬執政時期開始下降，直到2017年至2021年川普第一次執政4年期間，驅逐了150萬非法移民，前總統拜登任內也驅逐140萬人。

瓜地馬拉媒體「評論新聞」（CON CRITERIO）指出，川普說的多但成效似乎不高，其實策略是利用他一貫的反移民言論，「威懾」其他想要偷渡美國的人打消念頭，最終目標是「阻止移民的流動」，大規模軍機遣返只是誇張的動作而已。

「時報」（La Hora）分析，目前的數據雖然顯示川普政府的行動不如預期嚴厲，但這可能只是人蛇集團正在調整策略的「觀望期」。報導中強調，人蛇集團通常在新政府上任初期會暫停行動，先觀察政策變化後再調整偷渡策略，因此現階段的逮捕遣返非法移民人數下降，可能只是暫時的現象。

此外，川普政府要求對非法移民祭出高額罰款，甚至以刑事罪論處，導致許多移民害怕上街或上班，減少在公共場合出沒，也影響了被發現逮捕的成效。而川普上任初期，動輒以軍機強勢載運非法移民返回母國，但花費成本過於高昂，目前已經暫時喊停。這顯示川普正在調整非法移民的處理方式，未來幾個月內如果政府部門獲得更多資源，不排除會發動更強硬激進的逮捕和遣返行動。

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瓜地馬拉外交部統計，目前有320萬瓜地馬拉移民在美國工作生活，絕大多數沒有合法身分。在這種隨時憂心被逮捕遣返的壓力下，許多移民為防萬一，會加快速度匯款回母國。「自由新聞報」（Prensa Libre）報導，今年1月和2月，瓜地馬拉的海外匯款收入超過36億美金，相較於2024年同期的29億美金，增加了近6億5000萬美金，成長率超過21%。

瓜地馬拉中央銀行也指出，因為「川普效應」導致的匯款「兩位數」異常暴增現象將持續一整年，預估2025年的匯款總額將高達228億美金，創下新的歷史紀錄。（編輯：陳慧萍）1140308