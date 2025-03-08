美議員施壓3中國電信公司 說明與解放軍及政府關係

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國眾議院1個委員會的領導人以國安隱憂為由，已呼籲中國3大電信公司詳細說明它們與中國軍方和政府的任何關聯。

根據路透社今天看到的信件顯示，美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會（House Select Committee on China）民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）和委員會主席共和黨籍眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）要求中國移動、中國電信和中國聯通在3月31日之前回答一系列問題。

議員們擔心，中國3大電信公司可能會利用其在美國的雲端運算和網路業務，獲取美國數據並提供給北京當局。他們還引述路透社去年的1篇報導，內容披露美國商務部對此事的調查。

根據路透社看到眾議員在1封致中國電信的信函中寫道：「中國電信正在美國進行的業務，特別是在骨幹網路交換和雲端計算環境中的業務，可能會使得中國共產黨進行未經授權的資料存取、間諜活動或破壞。」

他們還說，就在中國政府對美國電信網路攻擊日益激烈之際，中國電信「與（中國）情報部門有記錄聯繫引發急迫的國家安全問題」。

中國3大電信公司並未立即回應置評請求。

這些信件表明，在中國主導的一系列針對美國電信基礎設施的備受關注攻擊後，美國兩黨對中國3大電信公司在美國業務的憂心日益加劇。

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參議院情報委員會民主黨首席議員華納（Mark Warner）將中國涉嫌透過駭客組織「鹽颱風」（Salt Typhoon）入侵形容為「我國歷史上最嚴重的電信駭客攻擊」，洩露數百萬美國人的敏感數據。

中國電信、中國移動和中國聯通長期以來一直是華盛頓的主要關注對象。美國聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission）2019年拒絕中國移動在美國提供電信服務的申請，並在2021年和2022年撤銷了中國電信和中國聯通的營運許可證。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1140308