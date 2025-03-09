加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
孟耿如致歉關閉所有社群 強調黃子佼不會復出
首頁 / 國際

岩手避難指示陸續解除 老翁睽違1週帶愛犬返家

2025/3/9 15:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京9日綜合外電報導）日本岩手縣大船渡市府陸續解除因山林火災而下達的避難指示，今天也新增解除地區。1名老翁在住家所在地的撤離指示取消後，帶著愛犬睽違約1週返家，並表示終於能好好休息。

日本放送協會（NHK）與「朝日新聞」報導，大船渡市2月26日發生山林火災，燒毀約2900公頃（29平方公里）的土地，面積相當約大船渡市的9%，而當局這3天並未觀測到新的延燒跡象。

有鑑於此，大船渡市府本月7日起陸續解除局部地區的避難指示，且在今天取消赤崎町4個區域的避難指示；不過，三陸町綾里地區全境、赤崎町3個區域，針對979個家戶，共2424人的避難指示尚未解除。市府正在評估於明天起，取消前述地區的避難指示。

大船渡市府昨天解除三陸町甫嶺東地區、甫嶺西地區、上甫嶺地區3處的避難指示後，1名家住上甫嶺的71歲老翁橫澤信夫，帶著愛犬睽違約1週從避難處返回家園。

他看到沒被火災侵襲的住家後鬆了一口氣，並回憶當地接獲避難指示的前1天（2月28日），鄰居告訴他「山上可以看到火光」後，便決定先行撤離。

他多年前罹患髖關節疾病，必須依靠拐杖行走，再加上家中有寵物，因此沒撤離到避難所（收容中心），而是選擇住在姐姐或熟人家中。然而，他坦言，在避難期間「無論怎麼休息，始終無法消除疲勞。」

他曾心想：「只能順其自然，住家可能會被燒毀」，所幸火勢沒蔓延到他家附近，使他家能倖免於難。他在避難期間，遠在仙台的女兒與住在埼玉的兒子，幾乎每天都會打電話關心他。

橫澤回到屋齡逾100年的住家後，睽違多天幫愛犬梳理毛髮，並說道：「從今天起，終於能安心入睡。」

大船渡市府目前正在彙整災情之外，也在持續處理冒煙的熱源與殘火。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

受到這次林火影響，當地的三陸鐵道公司自3月2日起，停駛盛站與釜石站區間的雙向列車。

三陸鐵道今天重啟三陸站與釜石站區間，部分列車運行，並計劃在避難指示解除後，進一步確認設備安全，以決定全面復駛的時間。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1140309

#日本
#日本放送協會
#岩手縣
#大船渡市
#林火
林火
日本岩手山林火災持續一週 燒毀大船渡市9%土地日本岩手山林火災未歇燒毀2600公頃土地 衝擊當地部分產業[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：