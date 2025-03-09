岩手避難指示陸續解除 老翁睽違1週帶愛犬返家

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本岩手縣大船渡市府陸續解除因山林火災而下達的避難指示，今天也新增解除地區。1名老翁在住家所在地的撤離指示取消後，帶著愛犬睽違約1週返家，並表示終於能好好休息。

日本放送協會（NHK）與「朝日新聞」報導，大船渡市2月26日發生山林火災，燒毀約2900公頃（29平方公里）的土地，面積相當約大船渡市的9%，而當局這3天並未觀測到新的延燒跡象。

有鑑於此，大船渡市府本月7日起陸續解除局部地區的避難指示，且在今天取消赤崎町4個區域的避難指示；不過，三陸町綾里地區全境、赤崎町3個區域，針對979個家戶，共2424人的避難指示尚未解除。市府正在評估於明天起，取消前述地區的避難指示。

大船渡市府昨天解除三陸町甫嶺東地區、甫嶺西地區、上甫嶺地區3處的避難指示後，1名家住上甫嶺的71歲老翁橫澤信夫，帶著愛犬睽違約1週從避難處返回家園。

他看到沒被火災侵襲的住家後鬆了一口氣，並回憶當地接獲避難指示的前1天（2月28日），鄰居告訴他「山上可以看到火光」後，便決定先行撤離。

他多年前罹患髖關節疾病，必須依靠拐杖行走，再加上家中有寵物，因此沒撤離到避難所（收容中心），而是選擇住在姐姐或熟人家中。然而，他坦言，在避難期間「無論怎麼休息，始終無法消除疲勞。」

他曾心想：「只能順其自然，住家可能會被燒毀」，所幸火勢沒蔓延到他家附近，使他家能倖免於難。他在避難期間，遠在仙台的女兒與住在埼玉的兒子，幾乎每天都會打電話關心他。

橫澤回到屋齡逾100年的住家後，睽違多天幫愛犬梳理毛髮，並說道：「從今天起，終於能安心入睡。」

大船渡市府目前正在彙整災情之外，也在持續處理冒煙的熱源與殘火。

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受到這次林火影響，當地的三陸鐵道公司自3月2日起，停駛盛站與釜石站區間的雙向列車。

三陸鐵道今天重啟三陸站與釜石站區間，部分列車運行，並計劃在避難指示解除後，進一步確認設備安全，以決定全面復駛的時間。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1140309