德國智庫研究刺青墨水 發現體內殘留量較預期少

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（中央社記者顏若瑾柏林9日專電）德國聯邦風險評估研究所科學家首次追蹤刺青墨水液體成分，在體內的分佈路徑與代謝率，發現墨水在體內的殘留量較預期少，「身體會排出大部分液體墨水」。癌症研究學家則認為墨水中的染料可成致癌因子。

在德國每4個人中就有一人有刺青，據德媒指出，特別是在20至29歲的青少年中，這個數字達到50%。

刺青在德國不少，但對刺青引發的健康風險評估至今仍有許多的假設。「刺青墨水如何在身體中反應？」對此，德國聯邦風險評估研究所（BfR）追蹤刺青墨水液體成分，在體內分佈的路徑和代謝過程。

德國聯邦風險評估研究所科學家在2021年11月至2022年9月，與24名受試者在柏林夏里特醫學院（Charité Berlin University Medicine）進行一項志願紋身臨床研究，

該研究採集受試者在紋身前、紋身時和紋身後的血液、尿液、墨水、代謝物等樣本，並進行量化。研究結果公布在今年1月出版的毒理學檔案類期刊（Archives of Toxicology）。

該研究發現，大部分液體墨水能在傷口癒合過程中被身體排出，刺青墨水在人體中殘留的物質量約為5分之1，「比科學家認為的更少」。

研究表明，刺青過程中，由於皮膚細胞中存有酶素，對象標記物轉化為其它代謝物的頻率，比經口服等其他吸收途徑的代謝頻率來得高。

然而，墨水中的固體成分由於溶解度低，不會被身體排出，尤其是彩色顏料。里昂國際癌症研究機構（IARC）流行病學家福斯特（Milena Foerster）在德國公共廣播聯盟（ARD）中指出，「色素的去向」對癌症學家來說更為重要，「它們不會被身體排出」，「相反，它們大部分會進入淋巴結」。

福斯特指出，刺青墨水中的染料和金屬有健康風險，「與細菌和病毒不同的是，色素不會被免疫系統視為威脅」，「它們可能不斷刺激免疫系統」，而導致慢性發炎症狀，增加罹癌風險。

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此外，由於刺青時會破壞皮膚屏障，擴大病原體穿透皮膚的風險。據研究人員指出，約有5%的紋身者會出現併發症，最常見的副作用是對刺青顏料的不耐受性，而出現發癢或是強烈過敏反應。

為了減少風險，刺青專家建議，消費者應選擇信譽良好的紋身工作室，並使用經過法規認證的刺青染料。（編輯：陳承功）1140310