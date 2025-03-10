曾率校園示威 哥倫比亞大學巴勒斯坦畢業生被捕

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（中央社紐約9日綜合外電報導）美國總統川普曾矢言驅逐支持巴勒斯坦的外籍示威學生。位於紐約的哥倫比亞大學校園組織今天說，移民官員逮捕了一名在校內支持巴勒斯坦示威活動中扮演要角的巴勒斯坦畢業生。

綜合法新社與路透社報導，哥倫比亞大學學生工讀聯盟（Student Workers of Columbia）表示，抗議以色列在加薩走廊（Gaza Strip）發起戰爭的校園示威領袖之一哈里爾（Mahmoud Khalil）昨天被逮捕。

聯盟透過聲明表示：「國土安全部（DHS）官員昨天拘留哈里爾，他是哥倫比亞大學的巴勒斯坦應屆畢業生，也是去年春天加薩團結營（Gaza solidarity encampment）行動的主要談判人。」

「紐約時報」提到，哈里爾的職業社交平台「領英」（LinkedIn）資料顯示，他去年12月取得國際事務學院碩士學位畢業。

聯盟表示，哈里爾昨天在學校住處被捕；有媒體稱他的妻子是美國公民，已懷孕8個月，他本人則持有綠卡。

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）2023年10月7日襲擊以色列，以方統計約有1200人喪命；以色列隨即對加薩展開大規模反擊，加薩衛生部統計已逾4.8萬人死亡。哥倫比亞大學等美國多所學校出現抗議以色列的學生示威活動，引發反猶主義指控。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在社群平台X發文說：「我們會撤銷哈瑪斯支持者在美國的簽證和/或綠卡，好讓他們被驅逐出境。」

學生工讀聯盟聲明指出，哈里爾被捕時持有永久居留證，目前仍處於移民執法拘留，已有數以千計人連署請願呼籲釋放他。

聯盟還表示：「我們也知道有多則通報指稱移民暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement）探員週五和週六進入或企圖進入哥倫比亞校園建築，包括大學生宿舍。」

哥倫比亞大學回覆詢問時沒有直接提到哈里爾被捕一事，僅在聲明中說：「有通報稱移民暨海關執法局在校園周圍街上…哥倫比亞大學向來守法，往後也如此。按照我們長期以來的做法和全國各城市與機構的慣例，執法人員必須持有司法搜查令才能進入非公共的大學區域，包括大學建築。」

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國土安全部沒有回覆置評要求。

哈里爾的律師也沒有回覆置評要求；他的妻子透過哈里爾的同學表達不願置評。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1140310