「丹麥台灣商會」成立 提升競爭力與合作交流

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩11日專電）丹麥台灣商會8日舉行成立大會，在丹麥的台灣商業與專業人士希望透過聯合資源、共享經驗，提升業務發展的機會與競爭力。來自歐洲各國的台灣商會也到哥本哈根見證觀禮。

丹麥台灣商會8日舉辦成立大會，與會人士包括駐丹麥代表鄭榮俊夫婦，商會首任會長宋和臻與理監事等成員、來自歐洲地區的歐洲台灣商會聯合總會總會長莊登翔等主要幹部、瑞典台商會會長許逸嫻、瑞典青商會會長劉晉亨、丹麥榮光聯誼會會長江浩鈞等近50人見證觀禮。

由旅丹傑出女性專業人士擔任首屆會長的丹麥台灣商會，成立大會也選在國際婦女節當日舉辦，現場更不乏旅居歐洲各地的優秀女性台商分享創業經驗，別具意義。

鄭榮俊致詞時除恭喜丹麥台灣商會正式成立，並對會長及主要幹部於籌備期間辛勞表示肯定，並稱許歐洲各地台商會代表前來共襄盛舉及經驗傳承熱忱，未來代表處將全力支持商會相關活動，期待能與商會攜手共同拓展僑商組織並提升台丹雙邊經貿契機。

鄭榮俊表示，過去在丹麥的台灣人不多，多從事餐飲業，據了解並沒有成立過台灣商會，今年才有幾位在不同領域的專業人士發起，希望成立商會來擔任資訊交流平台，增進彼此互動，而強化僑團結商力量，進一步擴大商機。

宋和臻接續致詞，首先感謝來自葡萄牙、瑞典、挪威等歐洲臺灣商會嘉賓不遠千里蒞臨，未來盼丹麥台灣商會也能多與歐洲總會交流，貢獻己力。

她更指出，在丹麥台人認同海外交流平台重要性，於是便產生籌組發起商會構想，未來除可溝通聯繫在丹僑胞，也可提供海內外台商第一手資訊。

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「丹麥台灣商會」是由旅丹商界台灣僑胞自主創立非營利僑商組織，未來將致力於協助台丹商務交流，並提供旅丹國人商務資訊以共創雙贏。

商會成員遍布金融、科技、綠能、餐飲、建築及設計等產業，擁有豐富的實務經驗與資源。商會的初步目標是成為一個聯繫平台，促進不同領域間的合作與交流。透過整合成員的資源與專業優勢，丹麥台灣商會期望能舉辦各類型的業務交流活動與專業講座，協助成員提升專業能力。（編輯：唐佩君）1140311