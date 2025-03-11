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巴西陷心理健康危機 請病假離職人數創10年新高

2025/3/11 08:27
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（中央社記者唐雅陵聖保羅10日專電）巴西社會安全部數據指出，巴西正經歷一場心理健康危機，直接影響企業和勞工生活；2024年計47萬2000人因心理健康因素請病假後離職，為近10年來最高水準。

根據巴西新聞網站g1報導的數據顯示，2024年，精神障礙導致勞工無法正常工作達到前所未有的情況，47萬2000人因心理健康原因告病假後離職，較2023年增加68%。

精神科醫師和心理學家表示，2024年創紀錄的因病離職人數，反映巴西就業市場的狀況和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成的創傷。

數據顯示，因心理健康原因告病假人數最多的州包括聖保羅、米納斯吉拉斯（Minas Gerais）和里約熱內盧；但請病假人數與人口比例最高的是巴西利亞聯邦特區、聖卡塔里納（Santa Catarina）和南大河州（Rio Grande do Sul）。

而2023年底開始至2024年第一季，南大河州發生史上最大悲劇，洪水造成數百人死亡，數千人無家可歸，在多個領域影勞工生活。

根據國家社會保障局（INSS）的數據，2024年告病假勞工大多數是女性（64%），平均年齡41歲，患有焦慮症和憂鬱症，離職時間長達3個月。

聖保羅大學（USP）焦慮症研究員、精神病學家達尼拉（Arthur Danila）說明，女性占大多數是由於社會因素，包括工作負擔過重、工資較低、家庭照顧責任和暴力，「針對女性的社會標準往往對她們造成負擔，與此同時，她們的薪資較男性低，卻又是家庭經濟的主要承擔者；疫情危機更加劇這種壓力」。

根據2022年巴西最新人口普查，女性是49.1%的巴西家庭經濟支柱，相當於3500萬個家庭，其中大部分女性的年齡都在40歲以上，與告病假離職的平均年齡相符。

巴西社會學家卡佩拉諾（Thatiana Cappellano）表示，女性承擔巴西大部分家庭的重擔，她們的身心疲憊程度對社會而言是一種經濟風險，因為家庭可能耗盡物資、減少消費。

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卡佩拉諾指出，心理健康問題由多種因素造成，包括疫情帶來的創傷，例如疫情後的哀悼、危機後的情緒壓力、生活成本上升導致財務不安全、非正式工作增加、感情生活結束等。

卡佩拉諾表示，疫情暴露了有毒的職場環境，讓員工壓力更大、負擔更重，「疫情期間，許多人被解雇，留下來的人又嚴重增加工作強度；疫情後，這種情況沒有消退，每個人繼續以同樣的快節奏工作，但精神和身體卻支撐不住長時間的這種節奏，最終形成現在的情況」。（編輯：唐佩君）1140311

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