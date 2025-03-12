DOGE裁員波及義大利 美軍基地停聘義籍員工

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（中央社記者黃雅詩羅馬11日專電）義大利工會近日接獲通知，美國政府效率部（DOGE）下令所有美軍義大利基地暫停聘用義籍當地雇員。工會認為DOGE行徑違反義國勞工保障法令，盼政府與國會介入。

美國總統川普上任後任命億萬富翁馬斯克（Elon Musk）領導美國政府效率部，對政府單位執行大規模精簡瘦身調整，目前已削減數以千計政府職位，美國在海外的單位也受到波及。

義大利「新聞報」（La Stampa）報導，美軍在北義阿維亞諾空軍基地（Aviano Air Base）的工會協調代表德薩佛（Roberta Del Savio）表示，近日收到全國工會總會通知，義大利各美軍基地在當地聘僱義籍人員的活動，已遭美國政府下令「凍結」。

阿維亞諾空軍基地的義大利雇員，上週曾向媒體投訴指出，他們收到美國政府效率部通知，該基地用於公務採購的美國政府信用卡，全遭「暫停使用30天」，以調查是否有浪費或不當使用情形。

工會表示近日收到進一步訊息，美軍駐義基地被要求「暫停雇用義大利勞工」，直到另行通知為止。

報導指出，美軍所有駐義基地本週第二度收到來自DOGE的調查電郵，要求員工交代「上週做了哪些工作」；前次調查信約有7成員工回覆，如今傳出凍結義籍雇員的最新消息，許多員工對於是否要回覆第二封信，感到躊躇不安。

報導表示，美軍駐義基地的人事單位告訴義籍員工，他們若不回覆DOGE的工作內容調查電郵，也不應被追究責任；同時義大利工會近日已向義國內政部、美軍駐義基地聯合委員會索取相關資料，釐清法律權益。

德薩佛表示，如果主管向員工詢問上週做了哪些工作，員工當然應該報告，但用這種發群組信的模式詢問軍事基地工作內容，「令人感到擔心，因為我們不知道答案會交給誰、流向何方。」他強調，義大利有自己的勞工團體規範，而義大利不隸屬美國聯邦，因此工會盼相關單位協助介入釐清。

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義大利工會聯盟主席龐巴迪（Pierpaolo Bombardieri）則向義媒「共和報」（La Repubblica）表示，「不應詢問員工自己有何作用，而該責問公司和管理階層怎麼安排調度，讓員工發揮最大功用。」

義大利中左派民主黨（PD）議員羅傑克（Tatjana Rojc）呼籲，執政的右派聯盟應採取行動，捍衛義大利員工的工作權益。（編輯：陳慧萍）1140312