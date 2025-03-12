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巴基斯坦武裝組織挾持火車 安全部隊救出上百人質

2025/3/12 10:42（3/12 10:48 更新）
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巴基斯坦官員表示，武裝激進分子11日在巴基斯坦動盪的西南部俾路支省發動攻擊；根據武裝組織「俾路支解放軍」聲明，多名槍手在偏遠的西比地區炸毀鐵軌並控制列車。（中央社製圖）
巴基斯坦官員表示，武裝激進分子11日在巴基斯坦動盪的西南部俾路支省發動攻擊；根據武裝組織「俾路支解放軍」聲明，多名槍手在偏遠的西比地區炸毀鐵軌並控制列車。（中央社製圖）
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（中央社巴基斯坦奎達11日綜合外電報導）武裝激進分子今天在巴基斯坦西南部俾路支省（Balochistan）襲擊一列載有450多名乘客的火車，造成3人喪命，巴基斯坦安全部隊已救出約100名人質。

綜合法新社和路透社報導，安全部隊連夜採取行動，目前尚不清楚火車上還有多少乘客被扣為人質，但武裝分子聲稱他們挾持了214人，並揚言要開始處決他們。

警方表示，「安全部隊發起大規模行動」，還說當局已部署了直升機和特種部隊。

武裝分子今天下午挾持火車前先炸毀鐵軌，迫使火車卡在一處偏遠地區。

49歲的阿拉迪塔（Allahditta）在馬赫（Mach）火車站的臨時醫院告訴法新社：「人們驚慌失措地躲在座位下方。武裝分子將男女乘客分開。他們允許我和我的家人離開，因為我告訴他們我是一名心臟病患者。」

一名不願透露姓名的32歲婦女補充說：「武裝分子將我們扣為人質時，我和父親及兄弟正在火車上。他們放了我，但我的家人還在那裡。」

巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）說，安全部隊已救出100多人，還說已經擊斃16名「恐怖分子」。

安全消息人士告訴法新社，在武裝分子和安全部隊激烈交火後，「清理行動正在進行中」。

武裝組織俾路支解放軍（BLA）立即發布聲明宣稱犯下這次攻擊；這個分離主義好戰團體是俾路支省暴力事件不斷升級的幕後黑手。俾路支與阿富汗和伊朗接壤。

俾路支解放軍說，他們炸毀鐵軌並「迅速控制列車」，還說為了應對正在進行的軍事行動，將處決10人。

俾路支省首府奎達（Quetta）的資深鐵路政府官員卡希夫（Muhammad Kashif）稍早告訴記者，「火車上有超過450名乘客」被挾為人質。

有些獲釋的乘客步行數小時來到最近的火車站，搭上其他列車前往馬赫。

據醫療人員和鐵路官員所說，火車司機、一名警察和一名士兵在這起攻擊案中喪生。

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俾路支解放軍要求在48小時內，釋放據稱被軍方綁架的俾路支政治犯、運動人士和失蹤者。

俾路支解放軍說：「BLA已準備好要交換囚犯。倘若沒有在規定時間內滿足我們的要求，或試圖在此期間採取任何軍事行動，所有俘虜將被處決，這列火車將被徹底摧毀。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140312

#巴基斯坦
#伊朗
#俾路支省
#安全部
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