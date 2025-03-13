涉人口販運 多名中國人在馬達加斯加被捕

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（中央社台北13日電）多名中國人因涉嫌人口販運在馬達加斯加被捕。中國駐馬達加斯加大使館稱，支持依法打擊有關違法犯罪活動，堅決反對一切違法犯罪行為，並呼籲中國民眾遵守相關法律。

據中國駐馬達加斯加大使館微信公眾號12日發布的公告，馬達加斯加公安部門近期破獲一起與跨國婚姻相關的人口販運案件，多名涉案的中國人被捕。

文中強調，依法依規維護中國公民合法權益，同時堅決反對一切違法犯罪行為，並支持馬達加斯加依法打擊有關違法犯罪活動，並且呼籲當地中國民眾嚴格遵守相關涉外婚姻法律法規。

這篇公告稱，根據中國法律，任何婚介都不得從事或變相從事涉外婚姻介紹業務，任何人均不得採取欺騙手段或以營利為目的從事或變相從事涉外婚姻介紹活動。

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文章提到，金錢通常是馬達加斯加當地法院判定販賣人口罪的重要依據。支付高額介紹費或禮金，可能因涉嫌販賣人口罪而被逮捕，並陷入冗長的司法程序。同時，根據馬達加斯加的法律，外國民眾入境後不得從事與簽證類別不符的活動，特別是馬達加斯加的簽證類別中沒有以娶親為目的的簽證，在機場辦理的落地簽，只能從事旅遊活動。

中國駐馬達加斯加大使館稱，中國公民應了解自己的簽證種類和對應的事由，並在簽證有效期內離境，以免因違反法律而受到懲罰。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1140313