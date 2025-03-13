巴基斯坦火車挾持案落幕 軍方30小時營救所有人質

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（中央社巴基斯坦西比12日綜合外電報導）巴基斯坦軍方官員告訴法新社，安全部隊包圍30個小時後，今天救出被武裝組織劫持的340多名火車乘客，並證實有27名未值勤的士兵遭武裝分子槍殺。

法新社報導，一個分離主義組織炸毀鐵軌，並朝一列搭載約450乘客、從俾路支省（Balochistan）首府奎達（Quetta）駛往開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）白夏瓦（Peshawar）的火車開火，巴基斯坦安全部隊昨天下午展開營救任務。

不具名軍方官員對記者表示：「行動期間，346名人質獲釋，30多名恐怖分子遭擊斃。」

軍方官員說，死亡的士兵中，有27人是搭乘火車的乘客，另一名是值班士兵，在肅清行動中喪生。

這名官員並未透露平民死亡人數，但鐵路官員和醫療人員稍早表示，火車司機員和一名員警遇害。

武裝團體俾路支解放軍（BLA）宣稱犯下這起攻擊案。

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過去幾年，分離主義團體指責外來者掠奪與阿富汗和伊朗接壤的俾路支省（Balochistan）自然資源，攻擊事件激增，主要針對安全部隊和外來的少數民族。

俾路支解放軍在聲稱犯下攻擊事件後發表的聲明中，要求與安全部隊交換被監禁的成員。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1140313