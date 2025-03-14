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美航班機丹佛機場起火 乘客從逃生滑梯疏散

2025/3/14 11:07
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（中央社丹佛13日綜合外電報導）美國航空（American Airlines）一架班機今天停靠在丹佛國際機場（Denver International Airport）登機門時起火，促使機組人員啟動逃生滑梯，讓乘客得以迅速疏散。

美聯社報導，機場發言人向多家媒體表示，這架飛機今天下午停在C38登機門時開始起火。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，這架載著178人的美航班機今天傍晚緊急降落丹佛國際機場後在停機坪起火，迫使乘客爬到機翼上疏散。根據現場照片，飛機周圍濃煙密布。

根據美航說法，這架波音（Boeing）737-800型客機是因為發動機問題而改道到丹佛國際機場，之後開始起火。

美國聯邦航空總署（FAA）在聲明中表示，美航1006號航班從科羅拉多泉機場（Colorado Springs Airport）起飛，在飛往達拉斯-沃斯堡國際機場（Dallas Fort Worth International Airport）時，「機組人員通報發動機出現震動」。

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聯邦航空總署表示：「在降落並滑行到登機門時，一具發動機起火，乘客利用逃生滑梯撤離飛機。」

機場發言人說，目前未傳出有人受傷，消防人員在傍晚撲滅了火勢。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140314

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