挺歐洲集會凝聚向心力 羅馬與巴塞隆納市長將出席

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩羅馬14日專電）為捍衛歐洲價值，羅馬明天將舉辦一場由媒體人發起的挺歐洲市民運動，獲得多位名人響應，羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）、西班牙巴塞隆納市長科博尼（Jaume Collboni）都將出席。

發起這場活動的資深義大利媒體人塞拉（Michele Serra）與羅馬市長嘉提葉里，向中央社等駐義外媒舉行簡報會。塞拉強調，這場活動完全是市民自發性，目的是凝聚歐洲向心力，凸顯歐洲共同信仰的自由民主等價值，並非為特定政黨或政治議題服務。

集會活動名稱是「挺歐洲廣場」（Una piazza per l’Europa），預定明天下午3時在羅馬市中心人民廣場（Piazza del Popolo）舉行。現場將有多名義大利終身參議員、知名作家、藝術家、民間團體負責人參與。

塞拉表示，他近日收到上百封來自朋友或讀者的郵件，對於歐盟各國產生歧見或歐洲可能被邊緣化等問題，感到相當不安，因此他發起市民運動，「希望所有認同歐洲，以歐洲為傲的人站出來，讓大家覺得自己並不孤單」。

嘉提葉里表示，他深深認同此次活動的精神，他不是要去表達個人政治意見，是希望歐洲精神能被彰顯，歐洲長久信仰價值現正面臨挑戰，「例如有人認為民主體制是一種選項，戰爭可以作為解決國際問題手段，政府公務員毫無貢獻，社會福利是過時概念等等」。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）推出「歐洲再武裝」（ReArm Europe）財務方案，目標籌資8000億歐元（約新台幣28.5兆元）投入軍備，該案日前獲歐洲議會通過，但在義大利政壇引起嚴重分歧。

塞拉強調，活動不是要表達支持或反對「歐洲再武裝」這個議題，也不會對俄烏戰爭解決方案提出具體訴求，只是希望參與者都能站在歐洲團結立場，設法凝聚共識，懂得「反思」也是歐洲重要價值。

透過 Google News 追蹤中央社

不過，義大利前總理、五星運動（M5S）領導人孔蒂（Giuseppe Conte）今天接受中央社等外媒聯訪表示，他不會參加明天集會，因為他強烈反對范德賴恩所提的「歐洲再武裝」計畫，他認為這場號稱中立的市民運動，有太多支持「歐洲再武裝」的政治人物參加，所謂「挺歐洲」概念也太模糊，歐盟有些決策錯誤，必須被攤開來討論。

孔蒂表示，五星運動黨將會在4月5日另外發起專為反對「歐洲再武裝」的示威集會，他認為歐洲不是不能強化國防，但錢要花在刀口上，不能把應對氣候變遷、社會福利的資源都忽然轉用以購買軍備。他擔憂「歐洲再武裝」計畫只會圖利德、法等軍火產業強大的國家，造成歐盟進一步裂解。（編輯：唐聲揚）1140314

發起活動的資深義大利媒體人塞拉（Michele Serra）說明15日的挺歐洲市民運動集會，目的不是替特定政黨或議題背書。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年3月14日