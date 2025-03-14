歐盟外交首長：歐美打起貿易戰 中國是受益者

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（中央社紐約13日綜合外電報導）歐洲聯盟外交事務高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）接受彭博電視採訪時表示，中國可能從美國與其盟友之間持續的貿易戰中獲益。

彭博報導，卡拉斯今天在加拿大舉行的七大工業國集團（G7）會議場邊說：「站在一旁笑著或看著的正是中國。美國與歐洲發生貿易戰，真正受益者是中國。」

她發表上述言論前數小時，美國總統川普才威脅對來自法國及歐盟其他地區的葡萄酒、香檳等酒類徵收200%關稅，讓這場跨大西洋貿易戰進一步升溫。

川普揚言對酒類課徵200%的關稅，是因為歐盟將對美國威士忌徵收新關稅，報復美國課徵鋼鋁關稅。

卡拉斯重申歐盟已準備好報復，但同時呼籲克制，因為貿易戰往往會引發通貨膨脹率飆升，對消費者造成傷害。

她說：「我們保持冷靜，必要時當然會準備好採取行動，捍衛我們的利益。」

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此外，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天稍早表示，他希望與美方討論烏克蘭停火提議，但也警告，任何停火協議都應該帶來長期的和平。對俄國態度強硬的卡拉斯也對此做出回應。

卡拉斯說：「我們以前也見過停火協議，而俄羅斯從未遵守這些協議。」她強調，現在輪到莫斯科展示善意了。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1140314