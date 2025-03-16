印尼開齋節返鄉人潮恐縮水 專家：經濟放緩現象

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李宗憲雅加達16日專電）印尼交通部預測，今年開齋節返鄉人潮與去年相比，將下降逾2成。學者指出，這是因爲大規模裁員出現就業不穩定的情況，許多人想省下返鄉費用而不返鄉，這是自去年12月以來，經濟放緩所顯現的現象之一。

印尼交通部預測，開齋節期間將有1億4648萬人返鄉過年，與去年預測的1億9360萬人相比，減少24%。去年共有2.42億人次返鄉。

今年開齋節假期從3月31日開始至4月7日。據預測，返鄉高峰將落在3月28日，而回程高峰則是4月6日。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）推出多項政策，如向公務員發放節日獎金，及機票和高速公路通行費打折等措施，希望鼓勵民眾在開齋節返鄉。

不過，學者指出，由於「購買力明顯出現了危機」，這些政策仍無法鼓勵民眾返鄉，並補充說，部分印尼人已經開始依靠積蓄維持生計。

印尼經濟與法律研究中心執行主任比馬（Bhima Yudhistira）15日向雅加達郵報（Jakarta Post）表示，數百萬人現正面臨工作不穩定的問題，例如最近紡織巨頭斯里泰克斯（Sritex）因破產而大規模裁員，以及政府延後招募120萬名公務員的計畫。

外界猜測，政府決定延後招聘公務員是因應撙節預算政策。印尼政府1月削減高達306兆印尼盾（約新台幣6136億元）預算，以資助總統承諾的多項計畫。

對此，官員回應，政府只是需要「更多時間完成」公務員工作安排。

比馬說：「原本計畫今年開齋節返鄉的人取消計劃是因工作不穩定，而選擇存下開齋節獎金。最終將會導致購買力下降。」

家庭消費是印尼經濟成長的主要推動力，數據顯示，印尼去年第4季的家庭消費僅成長了4.85%，低於前一季的4.91%。

透過 Google News 追蹤中央社

印尼國家研究與創新署（BRIN）政治研究員瓦西斯托（Wasisto Raharjo）告訴中央社，自去年底以來，印尼多數企業和產業都受到經濟放緩的衝擊，返鄉潮規模可能縮小也是顯現的現象之一。

他說：「比起返鄉，人們傾向存下更多錢，因為（返鄉費用）是非常高昂的。」（編輯：高照芬）1140316