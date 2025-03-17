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日本靜岡跟山梨同步 富士山入山費每人900元

2025/3/17 18:51（3/17 19:06 更新）
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富士山。（圖取自Unsplash圖庫）
富士山。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社東京17日綜合外電報導）日本靜岡縣議會今天通過相關條例案，內容包含向攀登富士山的登山客徵收每人4000日圓（約新台幣900元）的「入山費」，並限制未預約山屋的登山客不能在特定時間入山。

日本「每日新聞」報導，靜岡縣議會今天通過的相關條例案中，也包括登山客有義務事前學會安全措施、登記姓名與入山日等資訊。

富士山的攻頂登山路線有4條，其中吉田口登山步道位在山梨縣境內，其餘3條登山步道（富士宮、須走、御殿場）位在靜岡縣境內。

靜岡縣政府說明，未來將在境內3條登山步道的5合目（合目是日本計算登山的單位，從山腳到山頂分成1合目到10合目）設置受理窗口，以便檢查登山客、徵收入山費，並限制不住在山屋的登山客在下午2時到隔天清晨3時不能入山。

靜岡縣府目前未限制每日登山客人數上限，將廢除非強制性的1000日圓（約新台幣225元）「保全協力金」。這些新規定將在今年7月至9月的登山季實施。

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靜岡縣府將與當地自治體與山屋業者等方面，討論相關管制措施，以便具體落實新規定。

近年有許多登山客不顧危險通宵攻頂富士山，當地也發生遊客過多引發混亂等問題。山梨縣政府鑑於這些亂象，2024年夏天開始向登山客徵收每人2000日圓的通行費，並在今年稍早把這項費用上調至4000日圓（約新台幣900元）。（譯者：楊惟敬/核稿：劉淑琴）1140317

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