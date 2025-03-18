多國聯手打詐 泰緬邊境詐騙園區仍有10萬人工作

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（中央社曼谷18日綜合外電報導）泰國負責打擊詐騙集團行動的警察總長塔猜告訴路透社，儘管多國聯合打擊詐騙長達數週，泰緬邊境的詐騙園區仍在運作，且有多達10萬人還在那裡工作。

聯合國表示，泰國正帶頭在東南亞摧毀邊境詐騙園區，這些園區屬於東南亞非法詐騙設施網絡的一環，經常利用犯罪集團人口販運的受害者，每年騙取金額高達數以十億計美元。

泰國警察總長塔猜（Thatchai Pitaneelaboot）今天則說，緬甸苗瓦迪地區（Myawaddy）龐大的詐騙園區有5000人被撤出，根據對其中一些人的初步評估，有數百人是自願前往當地，他呼籲仔細調查這十幾個國家的國民以找出罪犯。

塔猜受訪時說：「許多人借道泰國潛入苗瓦迪找工作，不僅是詐騙電話集團，還有線上賭博和其他職業。」

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塔猜的評論與許多報導相悖，這些報導表示，苗瓦迪及其周邊地區的詐騙園區工作人員是受害者，被犯罪首腦誘騙到當地。

專研詐騙園區的美國和平研究所（U.S. Institute of Peace）分析家陶爾（Jason Tower）說，許多人自願前往苗瓦迪等地區，卻被困在詐騙活動中無法脫身。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1140318