美加關係緊張 溫哥華國際車展勒令特斯拉撤展

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（中央社記者程愛芬溫哥華19日專電）一年一度溫哥華國際車展（Vancouver International Auto Show）今天開幕，因擔心觀眾和參展商的安全問題，在開幕前夕，主辦方勒令特斯拉退出車展。

由於特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）與美國總統川普（Donald Trump）關係密切，馬斯克多次呼應川普「加拿大應成為美國第51州」的說法，惹惱了加拿大人，因此最近針對特斯拉的抗議和破壞行動頻頻發生，令溫哥華國際車展感到極大壓力。

昨天車展開幕前夕，主辦方宣布撤除了特斯拉的參展資格。今天車展開幕活動上，車展執行總監尼柯爾斯（Eric Nicholl）表示：「溫哥華車展最關心的是觀眾、參展商和工作人員的安全，此決定是為確保所有參與者都能全心全意享受車展豐富的資訊和愉悅的氣氛。」

他並強調，過去一段時間，曾不斷與特斯拉溝通，希望該公司能自動退出這次展會，但特斯拉沒有做此選擇，因此主辦方只能在最後一刻強制撤展。

溫哥華國際車展去年吸引了約13萬名參觀者，是加拿大最大的車展之一。今年的主題是「提升」（Elevate），在展示最新車款的同時，也標誌出加拿大重視的汽車技術與電動車風潮。

如今電動車已是許多加拿大人買車的首選，但特斯拉卻遭到鄙棄。

一名參觀溫哥華車展的林先生對記者表示，很擔心汽車價格將因川普的關稅政策而變得更昂貴，正打算下手訂購一輛新電動車，但絕對不考慮特斯拉。「就算不考量政治因素，我也擔心經濟風險，一是特斯拉可能會成為被砸的目標，而且買特斯拉也不能享受政府的補助金。」

卑詩省政府上星期宣布將特斯拉排除在其電動車充電樁補助金計劃之外。

最近加拿大各地都陸續出現「扳倒特斯拉」（Tesla Takedown）的抗議活動和塗鴉行為。

今天有一對年輕男女公然對魁北克省蒙特婁市一家特斯拉經銷店外牆上噴漆，隨後遭警方逮捕。安大略省倫敦市警方也表示，有一輛特斯拉疑似遭人刻意縱火，幸虧無人傷亡。

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上周末大溫哥華地區的許多民眾則分別前往各個特斯拉經銷商門口前和平抗議，舉著「抵制特斯拉」、「炒馬斯克魷魚」等標語牌。西門菲沙大學（Simon Fraser University）傳播與藝術科技學院副教授阿爾佩林（Juan Alperin）帶著12歲兒子參與了和平抗議活動，他憂慮民主正在衰落、威權主義正崛起，不願意年輕一代的未來沒有希望。

馬斯克擁有加拿大國籍，一份由卑詩省作家利德（Qualia Reed）發起的撤除馬斯克國籍的請願活動，已經獲得超過37.5萬加拿大人簽名響應。（編輯：陳承功）1140320

電動車是許多加拿大人買車的首選，但不少民眾不認同馬斯克作風，也擔心購買特斯拉會有被針對毀損的風險，因此寧願選擇其他品牌的電動車。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年3月20日