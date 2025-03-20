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外部面板恐脫落 特斯拉召回美4.6萬輛Cybertruck

2025/3/20 20:58（3/20 21:42 更新）
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美國電動車大廠特斯拉將在美國召回4萬6096輛電動皮卡Cybertruck。（中央社檔案照片）
美國電動車大廠特斯拉將在美國召回4萬6096輛電動皮卡Cybertruck。（中央社檔案照片）
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（中央社德州奧斯汀20日綜合外電報導）美國電動車大廠特斯拉（Tesla）表示，將在美國召回4萬6096輛電動皮卡Cybertruck，原因是其外部面板可能會在行駛中脫落。這是Cybertruck去年以來一系列召回行動的最新一例。

路透社報導，特斯拉表示，由於不鏽鋼外部裝飾面板有脫落的問題，公司決定召回這些車輛。

作為補救措施，特斯拉將免費為車主更換這些零組件。

根據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）的召回通知，脫落的面板可能在道路上造成危險，增加車禍發生的風險。

由億萬富翁馬斯克（Elon Musk）領導的特斯拉在美國召回車輛中的占比很高。馬斯克除了是特斯拉執行長，也是美國總統川普的高級顧問，負責縮減政府規模。

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根據召回管理公司BizzyCar資料，在去年美國前3季召回的車輛中，特斯拉占了21%。不過特斯拉大部分的問題通常可以透過空中下載技術（OTA）軟體更新來解決。

在盤前交易中，特斯拉的股價沒有太大變動。（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1140320

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反馬斯克潮延燒 地圖網站洩露特斯拉車主與經銷商資料華爾街日報：特斯拉開發低成本Model Y 搶中國市場
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