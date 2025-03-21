美中關稅戰加劇 挺川普參議員訪北京

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（中央社北京21日綜合外電報導）力挺美國總統川普的共和黨籍聯邦參議員戴恩斯訪中，北京當局今天表示歡迎。戴恩斯本週稍早矢言，他會見中國官員時，將提出雙邊貿易緊張和中方助長芬太尼走私等問題。

法新社報導，戴恩斯（Steve Daines）是川普（Donald Trump）的堅定支持者，曾任美國企業駐華的高階主管，在中國和香港兩地擁有豐富的工作經驗。戴恩斯已於昨天抵達北京。他是川普今年1月上任以來，首位訪問北京的美國國會議員。

中國外交部發言人毛寧今天在例行記者會中表示，中國歡迎參議員戴恩斯來訪，中方同時歡迎美方各界人士訪中，包括國會議員。

她說，中方始終相信，維持穩定、健康與永續的中美關係發展，符合兩國人民的共同利益，也是國際社會的共同期盼。

川普自從1月重返白宮以來已針對中國、加拿大和墨西哥等主要貿易夥伴加徵關稅，所持的理由是貿易失衡及中加墨無法遏止致命的類鴉片（opioid）藥品芬太尼（fentanyl）流入美國。

來自蒙大拿州的聯邦參議員戴恩斯本週稍早在X平台發文表示，訪中期間他將與中方官員討論遏止芬太尼生產和流通的問題，以及「降低貿易逆差的必要性，並確保我們蒙大拿州農民、牧場經營者和生產者能公平進入市場」。

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戴恩斯17日告訴福斯新聞（Fox News）：「我們知道…就是墨西哥毒梟生產芬太尼，不過其前體、也就是原料來自於中國。我將和中方領導層討論他們能夠做些什麼。」

他受訪時還說，他將向中方提及美中這兩個全球最大經濟體之間嚴重的貿易失衡問題。他說：「我們會談芬太尼，還有我們對中國高達3000億美元的貿易逆差，以及我們可以採取哪些措施來改變貿易作法。」（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1140321